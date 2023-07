Nana Benz du Togo à Esperanzah: une ode à la femme et à Mère Nature

"Notre musique s’appelle digital vaudou. Elle est inspirée des couvents vaudous où vivent des femmes", a raconté sur scène une des chanteuses du trio à un public rapidement conquis qui se déhanchait sur les sons traditionnels des instruments "do-it-yourself" (batterie, synthétiseur, tambourin, percussions…) qui se mêlaient aux rythmiques urbaines dans une ambiance ultra-festive.

"Notre lutte est de récupérer la place que nous avons perdue au sein des sociétés à domination patriarcale en Afrique", a poursuivi la chanteuse. Sur un continent où se pratiquent l’excision et les mariages forcés et où l’absence de scolarité est encouragée au détriment de la gent féminine, les Nana Benz du Togo ont voulu remettre l’église au milieu du village. "Celui qui ne respecte pas les femmes ne respecte pas la nature", ont-elles lancé. "C’est la nature qui est notre mère. Et c’est grâce à la femme si nous avons tout ce beau monde aujourd’hui. C’est elle la mère de toutes les nations du monde, ont-elles rappelé sous les applaudissements du public.

Le groupe Nana Benz du Togo samedi en début d’après-midi sous le soleil d’Esperanzah. ©EdA-Vincent Lorent

Avec des chansons comme Liberté et des paroles comme "Tu dois me laisser partir si je veux faire ma vie sans toi" ou "Non, c’est non", "Oui, c’est oui" et "Jamais, c’est jamais", elles ont réinsisté sur les notions de consentement, de liberté et d’égalité.

Avec les Nana Benz du Togo, la révolution musicale féministe vaudoue s’est mise en marche. Comme elles l’ont expliqué, le vaudou signifie consulter les éléments de la nature: l’eau, la terre, le feu et l’air, afin de comprendre les éléments qui se produisent aujourd’hui.

"Et pour demain, il est important de respecter et protéger la nature, d’être capable de communiquer avec elle et de la considérer comme un être vivant. Aujourd’hui, nous avons une génération qui nous suit et nous ne pouvons pas continuer comme ça", ont-elles scandé comme un mantra avant de clôturer leur concert qui leur a valu un rappel dépassant de quelques minutes l’heure limite prévue.