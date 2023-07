Yvoir: le décès d'André Boulvin, à l'âge de 71 ans

Pionnier de la télé namuroise

Physicien de formation, André Boulvin s’est montré très méthodique dans les innombrables missions qui rythmèrent sa vie professionnelle. À commencer par l’éducation permanente et le développement communautaire lorsqu’il intègra le mouvement ouvrier chrétien. C’est dans ce but qu’il cofonda avec Philippe Mahoux, dès 1973, l’ASBL RTA qui créera six ans plus tard Canal C, la chaîne de télévision namuroise.

Nommé secrétaire provincial du MOC en 1980, il a exercé plusieurs mandats dans le cadre de ce poste, dont la présidence de la Fédération des Télévisions Locales. À ce titre, il bataillait pour assurer la viabilité de ces chaînes et leur doter d’un subside suffisant pour assurer leur objectif d’éducation permanente. "Encore plus que d’autres médias, la télévision communautaire doit informer la population de faits d’actualité, mais pas seulement de manière épisodique ou artificielle. Il faut prévoir des moments d’explication sur le fonctionnement de la démocratie afin que les gens choisissent leur propre position", estimait André Boulvin.

En outre, il insistait sur la nécessité de rapprocher la télévision communautaire et le monde associatif. "C’est quelqu’un qui avait un regard très clair de la société. Une vision empreinte d’égalité, de luttes sociales et d’attention aux plus faibles", témoigne Baudouin Lénelle, ex-directeur de Canal C (actuelle Bouké).

Face à la couverture médiatique en ligne et l’érosion d’audience des chaînes locales, André Boulvin comprenait également la nécessité d’opérer un nouveau virage à l’ère des réseaux sociaux. "Nos médias doivent être de plus en plus actifs sur le Net et couvrir l’info au fur et à mesure", disait-il.

Au service d’enjeux sociétaux

En dehors de l’éducation permanente, le secrétaire provincial se préoccupait d’enjeux liés à l’insertion professionnelle, l’accès au logement et l’aménagement du territoire. Autant de combats inscrits dans l’ADN du MOC qui prône une société plus solidaire, démocratique et durable pour chaque citoyen. "Si le MOC de Namur a une place reconnue dans le monde politique local, André Boulvin y est pour beaucoup par son dynamisme", conclut Thierry Jacques, ancien président de l’association.