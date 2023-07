Mortal Combo à Esperanzah!: "La pluie n'existe pas"

"On a l’habitude de jouer à l’extérieur, peu importe la météo, confient-ils, à leur sortie de scène. On joue surtout dans la rue. On fait partie d’un collectif d’art de rue qui s’appelle la Roulotte Ruche, mêlant théâtre et musique."

Il y a quelques années, les musiciens de ce collectif se réunissaient pour créer Mortal Combo, un groupe composé aujourd’hui de 18 artistes. "En représentation, on est toujours au nombre de six, donc on échange nos places de temps en temps."

Du cuir… et des chambres à air

Un concert de Mortal Combo, c’est 45 minutes de pure joie, alliant rock et sonorités "fanfaresques", enchaînant compositions personnelles et réarrangements de chansons connues comme le générique de La Petite Maison dans la prairie. Complètement barré. "On essaie quand même de garder une certaine unité dans nos sons", précise Loran, l’un des membres du groupe.

Mortal Combo, c’est aussi un look. "Nos costumes sont réalisés par des costumières adeptes de la récupération. On y retrouve surtout du cuir, mais aussi des chambres à air."

De quoi donner à ces six Lillois un look metal plus vrai que nature.