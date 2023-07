Esperanzah!: le responsable des bars doit gérer 300 personnes

Environ 300 personnes travaillent sous sa houlette à travers les sept bars que compte Esperanzah (cinq sur le site et deux aux campings). "Les personnes qui servent aux bars font partie d’associations comme le réseau d’étudiants de Louvain-la-Neuve ou le basket de Hamois. Et puis il y a aussi ma propre équipe de bénévoles qui est plus “volante” et même un groupe d’amis qui tient un bar chaque année, explique-t-il. Je ne pense pas être trop casse-pieds comme boss ! Pour moi, il faut surtout être à l’écoute et organisé."

Sur les traces de papa

Sa tâche commence plusieurs mois avant Esperanzah. "On y travaille toute l’année. Il faut prendre contact avec les fournisseurs, gérer les commandes et les stocks, que ça soit au niveau des boissons ou des gobelets", détaille-t-il. Sur les quatre jours d’Esperanzah, 130 000 gobelets réutilisables passent entre les mains des festivaliers. "On collabore avec l’entreprise Rekwup, basée à Ciney. Elle nous fournit les gobelets, reprend les sales, qui passent par une laverie à Saint-Servais, et nous en rend des propres . Les sales sont bien différenciés des propres. Que les gens soient rassurés", sourit-il.

C’est la cinquième année que le Cinacien de 24 ans a repris les rênes en tant que responsable après avoir été bénévole durant son adolescence. "Avant, c’était mon papa, Jean-Paul. À force de le suivre depuis ses débuts, j’ai appris toutes les ficelles de cette fonction. Il ne travaille plus aux bars désormais mais il n’est jamais bien loin. Quand j’ai une question, je n’hésite pas à lui demander !"

Silly, la mal aimée

C’est un fait: la Silly, la pils principalement servie à Esperanzah, ne fait pas l’unanimité auprès des festivaliers. Nombreux sont ceux et celles qui n’apprécient pas son goût. Romain confesse avoir déjà eu des critiques à ce sujet mais il défend la brasserie hennuyère. "On a un cahier des charges précis et exigeant auquel peu de brasseries savent répondre. Il faut se rendre compte qu’entre 650 et 700 fûts de 50 litres sont nécessaires durant tout le festival. Des brasseries plus proches nous ont déjà contactés pour proposer leurs produits mais elles ne savent pas assurer des quantités si importantes, révèle-t-il. Même si elle n’est pas de la province de Namur, la Silly est quand même locale par son côté belge, elle ne provient pas d’une grosse multinationale. Et puis, elle est bio, ça nous tient à cœur." À la Silly, s’ajoutent les bières Floreffe (environ 200 fûts sur le festival), de la Bertinchamps zéro et des softs, sans oublier le bar à Maitrank et un bar à cocktails, afin de satisfaire tous les goûts.

C’est la dernière année que Romain sera aux commandes. "J’ai d’autres projets à réaliser", dit-il. Il compte donc bien profiter de cette 21e édition du festival en tant que responsable des bars, non sans un pincement au cœur. "C’est dur car on s’entend vraiment bien avec mon équipe proche et l’ambiance est super, confie-t-il. J’en profite pour écoler celui qui me remplacera en 2024. Je me réjouis d’être là tout le festival et je suis optimiste sur le fait que tout va bien se passer !"