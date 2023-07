Walcourt: une zone de convivialité près du hall sportif de Laneffe

"Suite à une commission et à la demande de citoyens, il est prévu d’aménager différents projets sur le terrain situé à côté du hall omnisports de Laneffe , explique l’échevine Nathalie Leclercq (PS). L’aménagement d’une zone de convivialité en faisait partie et, comme elle ne demandait, ni l’intervention d’un auteur de projet ni subsides, elle a été choisie comme projet à réaliser par les jeunes engagés dans le cadre d’Été solidaire."

Durant deux semaines, accompagnés par deux ouvriers communaux, les jobistes ont fabriqué des tables de pique-nique et des bancs. Ils ont également créé des nichoirs et des hôtels à insectes. Ils ont eu l’occasion de tester différents métiers manuels tels que la menuiserie, la peinture, la maçonnerie et l’horticulture.

Durant ces deux semaines, ils se sont aussi rendus sur les sites aménagés les années précédentes par leurs prédécesseurs d’Été solidaire. Ils ont ainsi pu les découvrir, mais aussi y apporter une petite touche d’entretien là où c’était nécessaire.

Belle expérience

Le 20 juillet, dernier jour de travail à midi, l’équipe a reçu la visite du collège communal avec lequel ils ont eu l’occasion d’échanger sur leur expérience.

"Ça m’a beaucoup plu. C’était très manuel et cela m’a permis de découvrir le service technique des travaux dont je ne savais même pas où il se trouvait avant d’effectuer ce job", explique l’un des jeunes jobistes. Un autre déclare qu’il n’était pas du tout manuel mais que ce travail lui a permis de mettre la main à la pâte et d’apprendre des techniques qui lui seront utiles pour plus tard.

Avant de partager le verre de clôture accompagné d’un sandwich, la bourgmestre Christine Poulin (PS) a ajouté que cette expérience pouvait faire naître de futures vocations pour le service technique des travaux de la Ville. Les dix jeunes filles et jeunes gens engagés cette année par la Commune pour Été solidaire sont Adrien Pinton, Selena Cuccu, Arnaud Angeli, Malik Boudergui, Julian Defoy, Serena Éepelchin, Emeleen Flandre, Mia Froment, Alexia Gantois et Ella Tonnon.