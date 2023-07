Dinant: deux vols qui leur coûtent cher

Deux hommes ont été condamnés ce mercredi, pour deux vols, l’un avec violence, l’autre avec effraction, dans la soirée du 19 mai 2022 à Dinant. Vol du téléphone d’un jeune homme et de son sac à dos, près de la gare, vers 20 h. Deux heures plus tard, les deux mêmes prévenus ont brisé la vitre d’un véhicule stationné en ville pour dérober une carte bancaire qui a été utilisée dans plusieurs night-shops, à hauteur de quelques dizaines d’euros. L’un des deux hommes écope de 2 ans de prison, et d’une peine supplémentaire d’un mois, pour séjour illégal en Belgique. L’autre est condamné à 30 mois d’emprisonnement.