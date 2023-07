Houyet: une fête nationale mobile

Finnevaux: une fête nationale mobile Chaque année, la Commune de Houyet organise la fête nationale dans un village différent de l’entité. Cette année, c’était au tour de Finnevaux de recevoir l’événement. La première citoyenne a axé sa prise de parole sur le sens de l’événement : honorer le pays et se souvenir de son histoire. L’occasion est donnée de célébrer également son engagement envers la démocratie, la liberté et la solidarité. Fidèle à son habitude, la bourgmestre Hélène Lebrun évoque dans ses discours du 21 juillet des signes de générosité. Cette année, c’est la solidarité qui a été mise sous les feux des projecteurs. Mais l’élue a aussi évoqué les dérives qui sont bien présentes dans la société actuelle. En guise de conclusion, elle a rappelé l’importance de la paix, de la compréhension mutuelle et du respect.