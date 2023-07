Éleveurs hors du commun: les alpaguas vous alpaguent de leurs yeux rieurs à Beauraing

Ils ont eu le coup de foudre pour un terrain de 9,5 hectares, situé au lieu-dit Poémont dans la campagne beaurinoise. Dès le départ, ils avaient comme but bien défini de faire de l’élevage. "On ne voulait pas élever des animaux pour de la viande car ce n’est pas notre truc. Mais nous voulions produire quelque chose et en faire une activité économique car si je me lançais à temps plein, je devais gagner ma vie, explique Céline. Nous nous sommes intéressés au textile animal et c’est ainsi que nous avons pensé aux alpagas. Leur fibre (attention, on ne dit pas de la laine !) est considérée comme un produit haut de gamme. c’est encore assez peu répandu et donc innovant."

Des animaux rustiques

Céline et Pierre-Arnaud ont commencé fort en acquérant huit femelles, qui allaient avoir des petits (ces bébés sont appelés les crias), et deux mâles il y a un an et demi. L’été passé, six petits crias sont nés. Un est né ce 24 juillet et sept autres verront le jour dans le courant de cet été. Les alpagas seront donc 24 à la fin de la période estivale. Plus tard, la jeune éleveuse aimerait atteindre un cheptel de 50 à 60 alpagas.

Pour se lancer, Céline et Pierre-Arnaud se sont rendus chez Les Alpagas du Maquis, à Gouvy (province de Luxembourg) où les camélidés ont été rigoureusement sélectionnés. "Ils descendent d’étalons ayant déjà gagné des concours. On voulait commencer avec une bonne base génétique, poursuit Céline. L’éleveur proposait aussi des formations. On a donc passé quatre jours intensifs là-bas pour apprendre la théorie et la pratique."

Sur le choix de ces animaux, c’est notamment leur bonhomie mais aussi le côté rustique et leur robustesse qui a séduit Céline et son compagnon. "C’est assez facile de s’en occuper et de les soigner, ils n’ont pas une santé trop fragile. C’était préférable pour se lancer dans ce métier qui nous était inconnu jusque-là, estime-t-elle. Et puis ils ont bien sûr cette fibre exceptionnelle. C’est un produit de luxe." C’est un de leurs objectifs à terme: proposer des produits finis en fibre d’alpagas (voir ci-dessous).

Des concours, pour vendre aux pros

Autre ambition visée: débuter la commercialisation des alpagas dès l’automne 2023. Pour y arriver, ils participent à des compétitions. "Ces concours permettent de faire connaître l’élevage. S’il acquiert une petite notoriété et qu’en plus on gagne des concours, les animaux commenceront à valoir de l’argent. De cette façon, on pourra les commercialiser à d’autres éleveurs professionnels qui les achèteront pour la qualité de leur fibre, détaille Céline Gerardy. Aux éleveurs amateurs, ce sont plutôt des mâles castrés qui seront vendus. Ils ont moins les qualités “haut de gamme” requises pour un élevage professionnel (même s’ils restent très qualitatifs) et ont tendance à être plus dociles."

Comme il y a toutes sortes d’alpagas, il y a aussi toutes sortes de prix. "Pour des femelles de concours, il faut compter 7000 à 8000 €. Pour les mâles, entre 10 000 et même jusqu’à 50 000 €, indique Pierre-Arnaud. Les mâles castrés pour les particuliers atteignent entre 1000 et 2000 €."

Les particuliers utilisent les alpagas notamment pour la tonte. "Contrairement aux moutons ou aux chèvres, ils n’abîment pas les prairies et ne s’attaquent pas aux arbres", souligne Céline.

En cette fin juillet, Céline et Pierre-Arnaud participent à un concours de toisons d’alpagas en Allemagne. "Ce sont les meilleures qui sont présentées à des concours. Les autres sont destinées à devenir des pelotes, relate Céline. Au plus l’animal vieillit, au plus la fibre devient épaisse et perd de sa qualité. Des juges évaluent divers aspects tels que la qualité de la fibre, sa finesse, sa densité, son uniformité, sa couleur, sa longueur et sa douceur."

Il n’y a pas que dans sa toison que l’animal est doux. Lors de notre visite, les alpagas semblaient doux comme des agneaux. Curieux, paisibles et amusants, ils ne feraient pas de mal à une mouche !

Développer leur propre marque textile

L’alpaga provient de la cordillère des Andes, une chaîne montagneuse qui s’étend sur plusieurs pays d’Amérique du sud.

«Comme les alpagas sont issus des plateaux andains, la naissance des petits va toujours avoir lieu en journée, quand il fait chaud et sec, pour qu’ils aient le temps de sécher naturellement au soleil avant d’affronter le froid de la nuit. La nature est bien faite», raconte Céline Gerardy.

L’alpaga a été importé dans plusieurs pays comme au Canada, en Australie, en Angleterre ou encore en Suisse. En Belgique, les élevages d’alpagas ne sont pas légion. Il y avait donc un créneau à prendre. «En Europe, ce genre d’élevage est arrivé il y a peu de temps. Dans notre pays, nous ne connaissons que celui de Gouvy jusqu’à présent, poursuit Céline Gerardy. On savait donc qu’il y avait quelque chose à faire!»

Outre l’élevage, transformer la fibre d’alpagas en créant des bonnets, des écharpes et des gants et lancer leur propre marque textile fait partie des rêves à concrétiser de Céline et Pierre-Arnaud dans un avenir très proche. Cette fibre n’a que des qualités puisqu’elle est d’une extrême douceur, chaude et confortable, très résistante et hypoallergénique. Elle est donc un peu plus onéreuse que la laine traditionnelle.

Prochainement, ils envisagent aussi de construire un bâtiment en bois dans leur prairie, indispensable pour leur activité et le bien-être de leurs animaux. «Nous avions un abri provisoire qui s’est envolé lors de fortes intempéries, signale Céline. Ce nouveau bâtiment pour lequel nous devons faire une demande de permis permettra notamment de stocker du foin et de permettre aux mamans alpagas qui mettent bas de rester en symbiose avec leurs petits, le temps que le lien se crée entre eux.»

Sur ce vaste terrain d’Honnay, Little Lucky. Lily, Luce, Léon, Lancelot, Kentucky et tous leurs sympathiques compagnons ont ainsi trouvé leur petit paradis.

Céline Gerardy a notamment choisi les alpagas pour leur fibre exceptionnelle. ©Florent Marot

Les alpagas livrent leurs secrets

Animaux grégaires

Les alpagas doivent toujours être deux au minimum. «Il ne faut jamais en acquérir qu’un seul car ce sont des animaux grégaires. L’alpaga se laissera dépérir s’il vit en solitaire. Ils sont très sociables et se déplacent toujours en troupeau, indique Céline Gerardy. Ils préfèrent aussi le calme à l’agitation. Il ne faut pas les approcher en criant ou en faisant des gestes brusques par exemple. Ce sont des animaux plutôt chill !»

L’Alpaga ne crache pas ou si peu!

Contrairement à la croyance populaire et à son cousin lama, l’alpaga ne crache pas. En tout cas, pas sans raison. Il peut cracher sur un congénère s’il est contrarié, s’il se chamaille avec lui ou dans le but de l’intimider. C’est rare qu’il crache sur un humain mais si c’est le cas, c’est peut-être parce que ce dernier l’aura cherché, en l’embêtant ou le menaçant!

Soignés de la tête aux pieds

Les alpagas n’ont pas des sabots mais des coussinets et des onglons. Ces derniers doivent être régulièrement coupés. Leurs dents doivent elles aussi être régulièrement limées. Cela se fait souvent en même temps que la tonte qui a généralement lieu au mois de mai.

Accessible à tous

D’après l’éleveuse, les alpagas ne requièrent pas de soins trop pointus. «Il leur faut du foin et de l’eau et pour le reste, c’est assez simple. Monsieur Tout le Monde peut s’en occuper, souligne Céline Gerardy. Ils sont vaccinés une fois par an et vermifugés. À part pour la tonte, qui est effectuée par un éleveur aguerri, et la période des naissances où il faut être assez présent, ce sont des animaux qui se débrouillent bien et qui font leur vie tranquillement.»