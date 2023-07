Collégiale Sainte-Begge: action en justice de la Ville d’Andenne contre la société de travaux

Près de deux ans plus tard, la collégiale datant du XVIIIe siècle, située place du Chapitre, est toujours fermée et sous les échafaudages.

Lundi soir, le conseil communal d’Andenne a voté à l’unanimité en faveur d’une action en justice contre l’entreprise Monument Hainaut, qui restaure la collégiale, en raison de certains manquements.

"Elle est en conflit avec le bureau d’architecte Origin (spécialisé dans la restauration des monuments et sites, NDLR) et avec la Ville également, a commenté le bourgmestre, Claude Eerdekens. Nous avons recalé certaines dépenses et adopté des procès-verbaux de carence. Aucune solution à l’amiable ne semble se dessiner avec l’entreprise et malheureusement, nous devons soumettre le litige à justice pour préserver les intérêts financiers de la Ville."

Près de 2,8 millions€

Les travaux de rénovation portent sur l’extérieur de la bâtisse avec la restauration des façades (et plus particulièrement de la façade nord en pierre calcaire) et des interventions spécifiques au niveau des toitures, des verrières, des éléments de menuiserie, de maçonnerie, etc, et sur l’intérieur avec une remise en peinture et des interventions sur le réseau électrique.

Coût des travaux: près de 2, 8 millions€. "Ce montant est pris en charge par le Service public de Wallonie à hauteur de 70%, la Ville d’Andenne (27%) et la province de Namur (3%)", indique le site de la Commune.

Sur le plan financier justement, le conseiller de l’opposition AD&N, Étienne Sermon, s’en est inquiété lors du conseil communal. Il s’interroge sur l’impact que cette tuile aura sur le timing et les coûts supplémentaires que pourraient engendrer ces travaux. "Si nous allons en justice, c’est parce qu’il est impossible de répondre à ces questions, lui a répondu Claude Eerdekens. Si on ne fait rien, les choses restent en l’état et rien ne bouge. Nous sommes maintenant tributaires d’une procédure judiciaire avec son calendrier et ce qui est demandé, c’est la désignation d’un expert."

De style néoclassique, la collégiale Sainte-Begge, qui fait l’objet d’une restauration, est classée et considérée comme patrimoine exceptionnel. ©ÉdA

Attendre un jugement définitif

Étienne Sermon veut être sûr d’un élément: "Si la société Monument Hainaut est mise en défaut, est-ce bien elle qui devra prendre en charge les coûts ?" A priori, oui, selon le mayeur mais il n’a pas de boule de cristal. "Je ne peux jamais garantir qu’un procès va aboutir à une condamnation parce que ça ne dépend pas de nous, a souligné Claude Eerdekens. Si la santé financière de Monument Hainaut à l’issue d’une procédure judiciaire fait qu’elle doit payer des dommages et intérêts et des montants pour réparer le préjudice, nous verrons ce que sera la solvabilité de cette entreprise au moment d’un jugement définitif."

La collégiale avait été bâtie entre 1764 et 1778 selon les plans de l’architecte Laurent-Benoît Dewez à l’époque des Chanoinesses d’Andenne. De style néoclassique, ce bâtiment a été classé en 1938 et élevé au rang de patrimoine exceptionnel en 2013.