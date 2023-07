Berzée: que d'eau pour la Sainte-Marguerite

La Sainte-Marguerite est la plus jeune de la douzaine de marches folkloriques que compte l’entité de Walcourt. Elle a été reconstituée en 1998 et elle fêtera son 25e anniversaire l’an prochain. Malgré sa jeunesse, elle n’a rien à envier à ses grandes sœurs. La rentrée au château-ferme de Trazegnies constituait l’apothéose de la journée et valait vraiment le coup d’œil.