Andenne: une interpellation sur les inondations noyée dans un flot de paroles

En plus d’obtenir un aperçu de la situation actuelle, l’interpellation du conseiller AD&N visait à connaître les démarches qui allaient être menées sur le long terme pour protéger à l’avenir la population et les infrastructures de la commune. Il avait préparé sept questions, la première ayant trait à la réparation des ponts. "À quelle date précise les deux derniers ponts seront-ils opérationnels ? Je parle du pont de Coutisse et de la passerelle du Samson puisque les ponts de Samson et Maizeret ont été réparés."

Selon le Premier échevin en charge des Travaux, Vincent Sampaoli (PSD@), il s’agit de deux dossiers distincts: le pont surplombant le ruisseau d’Andenelle, rue des Saules à Coutisse, est géré par la Province tandis que le Samson est géré par le Service public de Wallonie (SPW).

"On a d’abord pensé que le pont de Coutisse pouvait être réparé sans être totalement démonté. Mais lors d’une visite avec le service technique provincial, il est apparu que les pieds du pont étaient abîmés et qu’il était impossible de le réparer sans le démonter", a expliqué Vincent Sampaoli. Un bureau d’études a été désigné. "Il avance mais vu les travaux à réaliser sur toute la Wallonie et les bureaux d’études disponibles, une série de dossiers est retardée", a-t-il signalé, ajoutant que celui-là en est au stade d’avant-projet.

Concernant la passerelle, un marché d’auteur de projets a été lancé. Ce dernier sera notamment chargé de dimensionner la nouvelle passerelle. "Les offres sont attendues pour début septembre et l’auteur du projet disposera de 30 jours pour remettre l’avant-projet, a-t-il poursuivi. Mais une analyse des offres doit être effectuée, des compléments d’infos pourront être demandés… je ne peux donc pas donner de date précise." Quant à d’éventuelles aides régionales, les dossiers ont été rentrés au Fonds des calamités. C’est en cours d’analyse.

Ètienne Sermon a demandé d’être tenu au courant de ces deux dossiers d’ici la fin de l’année car deux ans après les crues, "le pont de Coutisse impose toujours de grands détours et beaucoup de riverains qui se sentent isolés attendent impatiemment de repratiquer la passerelle", dit-il.

"Ce n’est pas un foutoir ici !"

Sa deuxième question portait sur le curage régulier des ruisseaux, fondamental pour contenir l’intensité des potentielles inondations, et la troisième s’intéressait aux contacts pris avec la commune voisine de Gesves pour gérer les flux du Samson.

Mais après environ 30 minutes de questions-réponses, le bourgmestre (qui dirigeait les débats à la place de l’habituel Philippe Rasquin parti en vacances) est intervenu, trouvant cette interpellation particulièrement longue alors qu’il restait encore quatre questions. "Tout cela aurait pu faire l’objet d’une question écrite avec une réponse écrite puis d’une interpellation si la réponse écrite n’était pas satisfaisante, a-t-il estimé. C’est un débat technique et le conseil communal doit quand même s’occuper des choses concises !"

À plusieurs reprises, le mayeur a alors invité le conseiller AD&N à en venir à sa quatrième question. Mais la réponse à la troisième n’étant pas tout à fait terminée, Étienne Sermon a tenté de la poursuivre tant bien que mal. Les deux se sont interrompus tour à tour partant dans une joute verbale inattendue.

"De grâce, posez votre question", a répété le bourgmestre qui s’est emporté et a fini par clôturer les débats avant de passer au huis clos. "Ici, ce n’est pas un foutoir où tout le monde parle pour ne rien dire. Cette logorrhée, ça suffit !". Étienne Sermon en est resté pantois. "C’est bien triste pour la démocratie", a-t-il déploré, estomaqué et abasourdi.

Schéma de développement territorial : des réserves sur Anton

Comme dans plusieurs communes, le SDT, schéma de développement territorial, s’est invité au conseil andennais.

Ce SDT, qui prévoit grosso modo de lutter contre l’étalement urbain, a été soumis à la Commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) où il a reçu un avis unanime positif. «Ce schéma nous convient et nous proposons de l’adopter pour une série de raisons, a annoncé Claude Eerdekens (PSD@). Par rapport au texte précédent, il y a une nette amélioration du projet gouvernemental.»

La Ville avait introduit un recours en annulation au Conseil d’État contre le précédent SDT. Un nouveau a par la suite été soumis à enquête publique et c’est dans ce cadre que le conseil communal devait donner un avis. «Andenne est aujourd’hui à sa juste place dans le développement wallon puisqu’elle est considérée comme un pôle d’ancrage au même titre que d’autres communes, ce qui n’était pas le cas avant», relève le bourgmestre. Tout en émettant un avis favorable, le collège propose toutefois d’élargir le SDT afin qu’il couvre le territoire d’Anton (sur près de 50 ha) car «c’est une opportunité extraordinaire de développer notre cité en cœur de ville», dit-il.

Abstention de l’opposition

Le bourgmestre souligne notamment deux bonnes nouvelles : le SDT prévoit de développer le port de Sclaigneaux et les zones d’activités économiques sont préservées dans leurs perspectives de développement. «Nous nous permettons d’insister pour l’extension de celle de Petit-Waret afin d’accueillir des entreprises sur une cinquantaine d’hectares», a-t-il déclaré.

Et le mayeur de poursuivre : «À Andenne, il sera toujours possible de faire bâtir dans le cœur de ville et les cœurs des villages mais il y aura à terme une restriction de la bâtisse en fonction du SDT. C’est ce SDT qui détermine aussi où il faut arrêter de bâtir pour ne pas inonder les habitants en contrebas. Il est donc positif de l’adopter sous réserve des remarques que nous formulons.»

Ce SDT implique aussi la nécessité pour les Communes d’adopter un schéma de développement communal dans les cinq ans à venir. Le mayeur a également proposé de l’adopter, précisant que le sujet reviendra sur la table du conseil communal de novembre ou de décembre au plus tard, avec l’adoption du budget 2024.

Lors du vote sur ce SDT, le groupe AD&N s’est abstenu. Notamment parce que, pour le conseiller de l’opposition Philippe Mattart, le sol d’Anton est un élément qui reste sujet à débat. Celui-ci n’étant pas clos, il faudra poursuivre les discussions.