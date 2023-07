Andenne en lice pour le label 3 Fleurs pour la quatrième fois d’affilée

Si le printemps est réservé aux semis, plantations de bulbes, création de suspensions et fleurissement, le travail du service des Espaces verts de la Ville d’Andenne ne se limite pas à fleurir la Ville. Les agents travaillent également toute l’année à la gestion et à l’entretien de ces espaces, à la plantation d’arbres et de haies, à la verdurisation des cimetières. Ainsi, la taille d’arbustes et d’arbres, l’entretien des massifs, pelouses, abords d’étangs, la gestion du patrimoine arboré ou encore l’abattage et l’élagage d’arbres, la gestion des plantes invasives, sont autant d’autres tâches qui inco mbent à l’équipe.

Cimetière végétalisé à Andenne ©Ville d'Andenne

Des aménagements en faveur de la biodiversité sont par ailleurs réalisés chaque année. En ce sens, la Ville d’Andenne fait de son mieux afin de gérer son fleurissement de façon durable. Des prairies fleuries ont ainsi vu le jour: des vivaces mellifères sont majoritairement plantés afin de favoriser la gestion de l’eau et de développer des espaces propices à la vie des pollinisateurs. Qui plus est, en dix ans, alors que le fleurissement ne cesse de s’agrandir, le service a tout de même diminué le nombre de plantations annuelles de 14 000 fleurs et continue en ce sens.

Depuis 2022, les plantes indigènes de notre région, les plus favorables pour la biodiversité, testées et choisies avec soin, ont fait leur apparition dans le fleurissement en centre-ville et dans les villages. À noter également: la création de fascines (structure composée de branchages enchevêtrés) pour parer aux inondations. En outre, des actions participatives ou à destination du public font partie du travail de l’équipe des Espaces verts avec le soutien du service Environnement: plantation de haies avec les écoles, complétée par des explications aux élèves sur l’importance de celles-ci, distributions de plants chaque année à la Sainte-Catherine, verdurisation de façades ou aides aux particuliers pour fleurir le centre-ville, potagers urbains partagés, vergers urbains, formations sur le compostage, et bien d’autres choses encore.

Les fleurs et la 3D

Les agents des Espaces verts, aidés par le service Technique, réalisent eux-mêmes des structures pour la "mosaïculture 3D" que l’on peut apercevoir sous forme de coccinelles, papillon, fleurs, fourmis sur les places et aux abords des ronds-points. Cette année, de grands bacs fleuris et arborés avec banc, ont été placés dans le centre-ville, pour permettre une pause au grand air.

Une conférence est d’ailleurs prévue le 29 novembre 2023 à l’Hôtel de Ville sur l’importance d’un sol vivant et sur l’agriculture de conservation à destination des agriculteurs

Vers une quatrième année labellisée

La Ville d’Andenne participe au concours depuis ses prémices en 2017. Depuis 2019, elle est ornée du label 3 fleurs, la plus haute distinction du concours wallon, porté par l’ASBL Adalia, avec la Wallonie et divers partenaires ayant la même optique: accompagner les gestionnaires d’espaces verts publics vers des modes d’entretien respectueux de l’environnement. Le concours de fleurissement récompense aussi l’engagement des Villes et Communes en faveur de la biodiversité. Ces 3 fleurs sont une fierté pour la Ville et pour l’équipe des Espaces verts, qui se réjouissent tout autant des retours positifs de la population, des visiteurs, mais également d’autres communes.

Fleurissement de la place des Tilleuls à Andenne ©Ville d'Andenne

Sept années de Wallonie en Fleurs

Wallonie en Fleurs est un concours de fleurissement, organisé par Adalia, ouvert à toutes les administrations communales et associations locales situées sur le territoire wallon. Il encourage les initiatives existantes en matière de végétalisation de l’espace public et soutient celles qui participent à l’amélioration du cadre de vie dans notre région. Wallonie en Fleurs, c’est aussi une labellisation de 1, 2 ou 3 Fleurs qui récompense ceux et celles qui mettent leur savoir-faire au service d’aménagements durables, diversifiés et favorables à la biodiversité.

Le concours s’inscrit dans une démarche qui permet aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de l’écologie. Aujourd’hui, ce sont 62 Communes qui sont labellisées pour leur engagement en faveur de la biodiversité.

En 2023, seules trois Communes de la Province de Namur sont en lice: Andenne, Ohey et Profondeville, la dernière nommée pour la première fois. Elles figurent parmi les 23 Communes qui prétendent au label.

Des critères précis pour un label de prestige

Le 18 juillet dernier, le jury du concours Wallonie en fleurs faisait arrêt à Andenne. Il a pu découvrir le centre-ville, avec notamment la place du Chapitre, les "quatre coins", la place des Tilleuls et la Promenade des Ours, sans oublier les villages avec le parc Wauters, les vergers partagés de Seilles, le parc de Petit-Waret, les monuments fleuris, les ronds-points et le cimetière vert de Namêche.

Pour le jury, chaque détail compte. Les critères analysés sont:

– Esthétiques (couleurs, agencement)

– Écologiques (rôle dans la biodiversité, économies d’eau pour l’arrosage, paillage si nécessaire, aménagements pour la faune, etc.)

– Économiques (mise en avant de la filière horticole wallonne, récupération des bulbes après le printemps, création de bacs et structures par les équipes, etc.)

– Humains (moins de bruit pour la population avec l’idée d’un arrosage au moyen de pompes électriques depuis de nombreuses années, aménagements permettant au public de profiter des parcs et d’autres espaces (potagers, vergers, etc.)

Pour la Ville, les enjeux d’une telle distinction sont bien sûr importants. Le label participe à:

– L’embellissement du territoire pour un cadre de vie agréable et sensibilisation du public à la biodiversité

– L’attractivité pour le tourisme

– La sensibilisation environnementale, avec un souci de planter plus, mieux et d’aménager plus d’espaces verts sur le territoire pour soutenir la biodiversité en déminéralisant, créant de nouveaux parterres, de nouveaux parcs

– La reconnaissance du travail accompli

Après des visites dans chaque ville participante, les résultats seront annoncés le 23 novembre. En plus du label, les Communes lauréates reçoivent aussi un chèque-cadeau à faire valoir auprès des Artisans du Végétal, des producteurs membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie.

En chiffres

Le service des Espaces verts andennais, c’est:

11 personnes qui composent l’équipe en haute saison.

19 285 fleurs en 2023.

86 000 bulbes plantés à la main ou de façon mécanisée.

2000 plantes vivaces plantées à l’automne 2022.

21 structures de mosaïculture 3D (papillons, grandes fleurs, ours, abeilles, fourmis, etc).

137 vasques, suspensions et jardinières.

24 tours fleuries.

7 parcs

1800 m2 de fleurissement de prestige.

1500 m2 de prairies fleuries.

142 sites de tonte.