Vresse sera l'un des trois "trail centers VTT" de Wallonie

De quoi parle-t-on exactement ? De la création de parcours pour vélos tout-terrain spécifiques à ce sport, contrairement aux RAVeLs qui eux, sont polyvalents. À Vresse, on va tracer des pistes dans les bois, c’est toute l’originalité. Des "single tracks", des traces étroites intégrées à la nature, pour s’y fondre. Avec un fléchage, mais aussi des aménagements, comme des passerelles là où c’est nécessaire. Un bonus non négligeable pour ce coin d’Ardenne namuroise, qui proposera d’ici un an et demi 92 km de boucles, sur tout son territoire, y compris celui le plus éloigné de la très fréquentée Semois.

Un centre d’accueil à Bohan

Des dizaines de kilomètres pour du trail en VTT, au cœur du parc naturel de la Semois, qui était déjà un label porteur, il y a de quoi se réjouir. Mais la création récente de ce parc n’est pas à l’origine de ce subside, souligne le bourgmestre. Vresse l’obtient pour avoir rentré un dossier dans le cadre du plan de relance européen. Et c’est bingo. La somme est très importante.

Vresse va devenir un "spot" de vététistes bien équipé: l’ancienne buvette et les vestiaires du foot de Bohan (un club qui n’existe plus) serviront de centre d’accueil pour les adeptes de ce sport.

Au total, ce sont 30 pistes qui seront tracées à Vresse. Dixit la ministre du Tourisme Valérie De Bue (MR) dans le communiqué annonciateur de la bonne nouvelle, il s’agit d’un investissement porteur en matière de relance économique: "La création de trails centers augmente l’attractivité touristique de la Wallonie et permet de satisfaire de nouveaux publics. Les trails centers, grâce à leur situation mais aussi à leur offre diversifiée, visent notamment à attirer des touristes et à générer des nuitées. Ils participent également au développement des commerces locaux et renforcent le positionnement de la Wallonie en matière de tourisme sportif".

À Vresse, une commune où l’une des seules richesses, c’est le tourisme, cela s’ajoute à d’autres bonnes nouvelles: outre la création du parc naturel de la Semois, le point de vue du Jambon sera aménagé,