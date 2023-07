L’équipe de la boutique souhaite permettre à tous de participer sans contrainte et présentera donc des activités entièrement gratuites.

Au programme

Le mercredi 26 juillet à 14 h, une lecture Kamishibai contée par l’extravagant Monsieur Fropp offrira aux plus de trois ans un moment doucement fou et follement poétique. La Tête dans les nuages, un spectacle musical magique, drôle et touchant de Monsieur Nicolas sera présenté à 15 h.

Le jeudi 27 juillet, les animations commenceront à 15h avec un atelier jeux de société où trois tables seront composées selon l’âge (de 3 à 8 ans et réservation bienvenue). La dernière activité de ces deux jours sera un atelier d’expérimentation sonore sur synthé modulaire par eLANGo sTUDIo (de 5 à 10 ans et réservation souhaitée).

081 65 54 34 www.boutiqueramdam.com