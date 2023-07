Claude Saint-Guillain se souvient: "Nous avons ainsi fondé le club des Bergeots, au coin d’un comptoir". Quarante-cinq ans plus tard, c’est devant un parterre de présidents de clubs amis et des anciens membres du club que l’actuelle présidente, Dominique Evrard, a dressé le bilan du parcours accompli.

"Nous comptons actuellement 107 membres, mais notre record a été de 242 affiliés", souligne-t-elle. Le club organise trois marches par an (qui rassemblent au total 2 000 marcheurs) dans différents villages de l’entité de Florennes, un banquet annuel et des petites escapades de plusieurs jours. Les membres ont ainsi pu découvrir le Puy du Fou, la haute Normandie…

Grâce à l’infatigable M. Michel Cornilly, secrétaire et trésorier du club durant de nombreuses années, plusieurs membres ont également pu participer à des voyages plus lointains: Croatie, Irlande, Autriche et même Canada, Chine ou Japon.

Où sont les jeunes ?

Dans son discours, Dominique Evrard a toutefois émis quelques regrets: "Les temps changent, le club vieillit et très peu de jeunes sont attirés par la marche. Que faire pour attirer ces enfants, ces jeunes ?".

De son côté, la responsable de la Fédération Francophone Belge des Marches Populaires (FFBMP), Jacqueline Lambrette, a félicité les Bergeots pour le travail accompli et a apporté quelques éléments de solution. Elle a par exemple expliqué que le public-cible à atteindre était plutôt les 40-50 ans. Elle a également affirmé que le site internet de la fédération bénéficierait d’un sérieux lifting très prochainement, ce qui devrait permettre de favoriser la communication.

Le comité des Bergeots est actuellement constitué de sept membres. Outre la présidente déjà citée, on trouve Josiane Hénin (1re vice-présidente et responsable cuisine), Thierry Colette (secrétaire), Michel Nicolas (trésorier), Gaby Fievez (2e vice-présidente et public relations), Martine Hancart (responsable inscriptions) et Arlette Prat (responsable matériel).