Le véhicule a percuté un poteau électrique et s’est embrasé. Les pompiers des zones de secours NAGE et Val de Sambre, sous les ordres du Capitaine Maxime Lurkin, se sont rendus sur place avec une autopompe, une ambulance et un SMUR.

Par chance, la jeune conductrice s’en sort légèrement blessée. Elle a été conduite vers le CHR Val de Sambre.

Les policiers de la zone Entre-Sambre-et-Meuse se sont chargés des constatations.