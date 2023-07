Orchimont : le petit ranch dans la prairie, sous le totem du bison, un animal résistant et autosuffisant (photos & vidéo)

Orchimont : le petit ranch dans la prairie, sous le totem du bison, un animal résistant et autosuffisant

Du vrombissement sportif au silence paisible

"Des marques vestimentaires sont parfois venues faire des shootings photo, sourit Laurent Naveau, maître des lieux. Mais il n’y a encore jamais eu de tournage de cinéma. ", Pour voir du western-frites sur les écrans, on attendra. Mais pour en avoir la sensation, ça commence ici.

Depuis 25 ans, l’ancien pilote de moto GP s’est lancé, avec sa compagne Candice Leroy, dans quelque chose de totalement différent et beaucoup moins bruyant: l’élevage de bison. "Ce n’est pas de l’élevage traditionnel. Le bison s’autosuffit, il n’y a ni insémination, ni grange, ni étable: les bisons sont dehors toute l’année et ont très peu besoin du vétérinaire. Cet animal se prête au circuit court, tout en conservant son cycle naturel. Nous les gardons sauvages. Les bisons ruminent, marchent en plein air et sont finis à l’herbe, sans engraissement."

Amené à voyager au fil des compétitions motorisées, Laurent, déjà sensibilisé au monde fermier dans son enfance, a découvert cet animal en 1993, dans un ranch de Temecula, en Californie. "À l’époque, il y avait un autre élevage du genre à Bastogne. J’ai importé mes 5 premiers animaux du Wisconsin, en 1998, puis j’ai acheté d’autres bêtes dans des élevages plus proches. "

Aujourd’hui, dans la propriété de ses parents qu’il a peu à peu agrandie en achetant quelques terrains environnant et en construisant quelques bâtiments touristiques mais voulus authentiques, le gentleman-farmer compte 200 bisons (dont 6 mâles reproducteurs et 100 mères) répartis en deux groupes sur 150 ha. Loin des dizaines voire centaines de milliers de têtes que possèdent certains propriétaires américains Depuis quelques années, le couple n’augmente plus la population. "Le prix de la terre agricole est sujet à la spéculation depuis le krach boursier. "

Carte d’identité de la bête

Ça devient impayable, alors que l’animal américain a besoin de grands espaces. "10 000 bisons ensemble, ça n’existe pas, c’est Hollywood qui a créé cette image. Ils vivent en petits groupes de 30 à 100 individus et font des rotations fréquentes. Le troupeau est hiérarchisé. En cas de danger, les vieilles mères (650kg) se mettent à l’avant, en protection. Les mâles (1 à 1,2 t à l’âge adulte) vivent de leur côté, en ermites. Au moment du rut, ils se font concurrence, se battent pour faire émerger un leader. Si, en tant qu’humains, nous sommes son pire ennemi, le bison nous tolère ici et ce n’est pas un animal agressif. Il a un excellent feeling et peut atteindre une vitesse de 60 km/h. Il a une mauvaise vision mais il sent et entend bien."

Autre avantage: sa résistance au froid comme à la canicule. Lors du dernier record de froid dans le Montana et le Wyoming (- 53°c), le mammifère n’a pas bronché. Ses pelages d’hiver et d’été l’aident à passer les saisons. Une toison que Laurent et Candice récupèrent pour en faire des tapis et des plaids. "Certains commerçants de l’Avenue Louise sont déjà venus de Bruxelles pour en acheter. " Et le lait de bison ? "Nous ne l’utilisons pas. Les mères produisent peu de lait, c’est juste suffisant pour sevrer la progéniture."

Le symbole du paradoxe américain

Au Bison Ranch d’Orchimont, 70 animaux sont conduits à l’abattoir d’Aubel, chaque année. "Entre les 18 et les 24 mois, au-delà le goût est trop fort." 150 kg de viande sont ainsi répartis entre steak, carbonades, haché, saucisson… "Le bison produit peu, surtout face à l’imbattable BBB, c’est une viande aussi maigre que du poulet, explique Laurent, convaincu qu’il faut manger moins de viande mais mieux. L’humain a besoin d’énergie pas de kilos pour vivre. Si les boucheries vendaient à la quantité d’énergie plutôt qu’au kilo, ça changerait l’approche de l’alimentation. "

Toujours est-il qu’on vient parfois de loin pour goûter du bison (et le chili con carne, recette secrète de Candice). "N ous étions dans le top 10 des activités suggérées aux militaires du SHAPE (quartier général stratégique de l’OTAN, à Casteau, près de Mons). Nous avons aussi eu des Américains qui ont eu un coup de blues lors de leurs vacances européennes. Ils ont tapé “american food” sur Google, sont tombés sur nous et sont venus de Cologne. Il y a 20 ans, nous avions des personnes âgées qui voulaient se faire plaisir. Aujourd’hui, nous avons beaucoup plus de familles et des sportifs. "

Un humble way of life

Car c’est un autre American Way of Life, fonctionnant moins à la surconsommation et plus à l’humilité, qui semble être proposé dans ces campagnes. "Ce type d’élevage nous permet de mieux séquestrer les gaz à effets de serre dans les prairies, en ne retournant plus la terre." Puis, les bisons ont la bougeotte. "Ils stressent l’herbe puis changent d’air pour revenir 6 mois ou un an plus tard à leur point de départ. Ce qui permet à l’herbe de mieux résister à la détresse hydrique. Aux États-Unis, ils ont constaté que leurs prairies étaient beaucoup plus vertes il y a 500 ans. Ça se voit sur les toiles de peintres naturalistes. Les spécialistes disent que ce n’est pas le résultat du changement climatique mais de la transformation de l’élevage, du bison à des bovins domestiqués dont le système accentue la désertification. Les ranchs des grandes plaines américaines ont 20 ans d’avance en matière de protection environnementale. Deux d’entre eux réintroduisent même des prédateurs (le bison en compte trois: le loup, le grizzly et le puma) pour favoriser l’instinct de survie et optimiser naturellement l’appareil hormonal et le cycle des naissances."

Souvent en voyages outre-Atlantique, pour des séminaires et formations, Laurent et Candice n’ont pas tiré un trait sur leur rêve de partir s’y installer et d’y faire grandir leur métier-passion. "Il y a quelques années, nous avions trouvé un terrain de 5 200 ha, tout était prêt – aussi pour assurer la continuité à Orchimont – puis il y a eu la crise économique et l’euro a été dévalué par rapport au dollar. "

Côté musée

"Là, on voit vraiment que c’est un animal préhistorique, large à l’avant, fin à l’arrière, très arqué. On voit à quel point tout son poids repose sur des petits ongles." Dans la partie musée de la ferme (entre vidéos, costumes ancestraux et panneaux d’explication), un squelette reconstitué impressionne, moitié os, moitié fourrure. "Le taxidermiste, qui l’a naturalisé, avec l’aide de spécialistes allemands notamment, nous a dit que c’était le défi de sa carrière." Naturellement, on ne sacrifie pas une bête pour le plaisir de l’immortaliser. "C’était un mâle d’exception devenu très méchant. Il piétinait les jeunes."

Vocation Touristique

Avec un saloon qui a une âme, une boucherie-boutique souvenirs, un tipi et une charrette qui permet d’emmener le public à l’aventure, Laurent et Candice ont ouvert leur élevage au tourisme dès le début. Avec entre 6 000 et 9 000 visiteurs accueillis par an, mais aussi des locations pour des fêtes ou des mariages, le tourisme contribue à 90% à faire tenir le modèle.