Tout à fait. Je suis un enfant du village. Mon grand-père était d’ici, de même que mes parents. J’habite moi-même en face du château qui fait partie de ma vie depuis toujours. Pour moi, cela a toujours été un rêve d’en devenir un jour le propriétaire.

Aujourd’hui, le rêve est donc en passe de devenir réalité ?

J’ai récemment signé le compromis de vente et l’acte devrait suivre d’ici quelques semaines.

Les anciens propriétaires, M. et Mme Louis Corbeau-Piret, ont trouvé en vous l’acquéreur idéal ?

Je pense, effectivement, que nous avons rencontré, l’un et l’autre, nos objectifs respectifs. M. et Mme Louis Corbeau-Piret souhaitaient que le château trouve l’acquéreur qui le ferait revivre par le biais d’activités accessibles au plus grand nombre. C’est exactement ce que je compte mettre en œuvre petit à petit.

Faire revivre le château

Comment comptez-vous vous y prendre pour faire revivre ce château ?

Comme vous pouvez le constater, il nécessite pas mal de travaux de rénovation ici et là. Je compte y organiser la plus grande diversité d’événements possible dans le but de le rentabiliser et de générer les fonds qui me permettront de le restaurer petit à petit.

Quel genre d’activités pourrait y être organisé ?

Des événements tant publics que privés: banquets, mariage, séminaires, expositions… La marche Saints – Pierre-et-Paul pourra toujours y organiser sa rentrée et, l’an prochain, j’espère que le château pourra être ouvert pour les "Celtic Days". Il pourrait aussi être intéressant d’organiser un marché artisanal ou de Noël dans et autour du château. Dans un premier temps, je privilégierai plutôt les activités de plein air, le temps de réaménager un peu l’intérieur.

Que comptez-vous mettre en œuvre pour faire la promotion du château à court terme ?

Créer un site internet qui mettra en valeur ce patrimoine d’exception et qui suscitera l’envie d’y organiser des événements.

Nous ne dévoilerons pas le prix d’achat du château mais je pense que vous souhaitez préciser quelque chose à ce propos ?

En effet, dans votre article du 29 septembre 2021 qui annonçait la mise en vente du château, le prix d’achat était de 1,5 million d’euros. Je peux vous certifier que le prix était bien en deçà de cette estimation. Ce montant comprenait des terrains en plus. Je tenais à faire cette mise au point afin qu’on évite de raconter n’importe quoi.

Même s’il s’agit d’un bien privé, le château fait partie du patrimoine local. Avez-vous reçu le soutien de l’administration communale ?

Effectivement, je pense que les autorités locales sont heureuses que ce bien soit resté dans les mains d’un acquéreur local dont l’objectif est de le faire revivre. C’est bon pour le tourisme et le développement local.

De votre côté, qu’attendez-vous du pouvoir communal ?

Que les voiries en pavés autour du château soient restaurées.