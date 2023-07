Oignies-en-Thiérache: le docteur Leblanc et son épouse tout en or

Il est fier de souligner que le latin et le grec ont été une aide précieuse dans ses études et sa vocation de médecin. Les langues anciennes et surtout le grec ont été pour lui une véritable passion.

Quant à Monique, elle a été infirmière sociale à Namur. Joseph a arrêté au 1er janvier sa mission de médecin mais il a toutefois gardé une visite hebdomadaire au centre Fedasil de Oignies.

Son épouse a été infirmière sociale durant trois ans au service social de l’hôpital de Mont-Godinne et, durant un an, chef du personnel. Le docteur Joseph Leblanc et son épouse Monique Delguste coulent maintenant une retraite heureuse dans le joli village de Oignies-en-Thiérache. Comme il est d’usage, ils ont reçu les félicitations des autorités communales