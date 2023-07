Namur: cinq expos pour marquer les 100 ans des Fêtes de Wallonie

La série d’expositions qui sera mise en place d’ici au 16 août, pour s’achever le 20 octobre pour la dernière, participera au caractère exceptionnel de l’anniversaire. "On avait envisagé une exposition initialement, on en est finalement à cinq, ce qui traduit bien l’enthousiasme pour ce centenaire", a pour sa part expliqué Éric Adam, l’actuel président du Comité central de Wallonie (CCW) mis en place à l’instigation du député François Bovesse un siècle plus tôt.

1. Objectif Folklore

Si Namur est incontestablement la capitale des Fêtes de Wallonie, cet anniversaire est celui de tout ce que la Wallonie compte en manifestations folkloriques souvent séculaires. Pour les valoriser, le CCW a sollicité Olivier Gilgean, photographe attitré du Service public de Wallonie, qui a quadrillé la région pour la photographier sous toutes ses coutures.

Pour ce centenaire, il a sélectionné les photos reflétant le folklore wallon: échasseurs, Chinels, Molons, marcheurs de l’Entre-Sambre et Meuse, Blancs Moussis, Haguètes. Toujours en privilégiant les clichés traduisant la connexion établie au moment d’appuyer sur le déclencheur, entre le preneur d’image et le sujet. Une centaine de photos grand format (1 à 2 mètres de côté) seront exposées à ciel ouvert, à la Citadelle et dans quatre autres lieux (Jardins du Maïeur, Confluence, Bourse de Namur et place de la Francophonie), du 16 août au 19 septembre.

2. Témoignages de folklore

Dès le 22 août, jusqu’au 10 septembre, au Delta, la Fédération des groupes folkloriques wallons, qui rassemble une quarantaine de groupements, présentera une version améliorée – avec une belle scénographie et un graphisme soigné – de son expo itinérante mettant en valeur 22 groupes folkloriques wallons remarquables, faisant aussi la part belle aux moins connus tels les Porais tilffois, la Caracole ou les Marcatchous de Saint-Pholien. Ils seront matérialisés par des mannequins costumés en relation avec des photos grand format.

Par ailleurs, une sélection de 25 affiches retracera les programmes des Fêtes de Wallonie depuis leur origine, ou presque, la plus ancienne remontant à 1930. Une époque où joutes verbales n’avaient pas encore été préférées aux concours floraux, et où la balle pelote et le grand bal étaient rois… La modernité s’invite aussi à l’expo avec une appli mobile "Témoignage de folklore". Les écoles seront particulièrement invitées à visiter cette expo, un objectif principal des organisateurs étant de sensibiliser les jeunes générations au folklore, de l’en imprégner, pour ensuite le transmettre.

3. Les Wallonie dans le rétro

Du 12 au 24 septembre, ce sont des photographes namurois qui exposeront leurs plus beaux clichés sur les Wallonie depuis le début des années 80. La presse, et particulièrement L’Avenir, y sera plutôt bien représentée. Outre le doyen, Pierre Dandoy, Marianne Grimont, Marc Antoine et Denis Tombal, on pourra ainsi contempler, à la salle du Beffroi, les clichés de Philippe Berger, Florent Marot, Mathieu Golinvaux et Vincent Lorent. Douze élèves de l’IATA de Namur et leurs professeurs réaliseront la scénographie et présenteront une vidéo montée sur base des archives filmées de la Sonuma.

4. Ambiances de fêtes à Namur

On remontera davantage dans le temps avec l’expo des Archives photographiques namuroise, aux Archives de l’État, du 11 septembre au 20 octobre. On pourra découvrir les premiers cortèges de 1890, les féeries namuroises, le cortège marial, prémices des Wallonie, ou encore la visite de la reine Fabiola. On notera que l’exposition sera doublée de la publication d’un ouvrage de Claude Hellas (l’auteur de Namur une ville en chantier) qui retracera l’histoire des Fêtes.

5. Félicien Rops, Namurwès

Les 100 ans des Wallonie correspondent au 125e anniversaire du décès de celui qu’on a aussi appelé l’"infâme Féli", décédé le 23 août 1898. L’occasion de mettre en évidence l’ancrage wallon de l’artiste né à Namur. Un aspect passant trop souvent au second plan pour cet artiste internationalisé. "Or, il parle wallon dans sa correspondance", pointe Christine Decock, de l’ASBL Lès Rèlis Namurwès, qui précise qu’il le faisait de façon intuitive, écrivant "Nameur" plutôt que Namur, employant des formules où la distinction entre ancien français et wallon n’est pas évidente.

Du 15 au 18 septembre, le Musée Félicien Rops proposera des visites où une quarantaine de portraits, souvent méconnus de l’artiste seront présentés. L’anniversaire de sa mort sera le prétexte à retracer sa vie, en plus des photos, articles de presse relatifs à son décès et de son testament. Grâce à la collaboration de l’ASBL, on pourra aussi découvrir des anecdotes inédites et savoureuses sur l’artiste, des commentaires de ses œuvres… en wallon, mais accessibles à tous.