Walcourt: on marchera à Berzée pour sainte Marguerite

Dimanche: réveil au tambour dès 5 h, appel à 7h et formation de la compagnie à la gare dès 8 h 30. Les marcheurs sont attendus sur la place de l’église à 9 h 30 pour la prise du drapeau, suivie de la messe militaire à 10 h. Une heure plus tard, un bataillon carré se formera devant l’église, dépôt de fleurs devant le monument, décharge par le major et remise des médailles. À midi, sortie de la procession et départ vers le calvaire. À 14 h: bataillon carré et dislocation sur la place des Tris.

L’après-midi, la procession reprendra son cours en face du magasin SPAR. Des arrêts aux Trieux des Sarts et à l’allée de la Fontaine sont prévus à 16 h 45 et 17 h 45. À 18 h 15, ce sera le départ pour la rentrée, avant une dernière salve à la chapelle Notre-Dame du Rosaire. La rentrée de la procession à l’église est prévue vers 19 h. Une demi-heure plus tard, une salve aux autorités sera tirée dans la cour du château-ferme de Trazegnies.

Lundi, les marcheurs se retrouveront à la gare à 8 h 30. La messe pour les marcheurs défunts est prévue à 9 h 30. À 10 h 15: décharge à la stèle, 11 h: décharge au cimetière et défilé dans les quartiers durant toute la journée. 22 h 30: feu d’artifice sur la place communale, 22 h 45: retraite aux flambeaux. "Cette année, nous avons lancé un peloton d’adolescents qui connaît déjà son petit succès et la marche augmente son effectif d’une quinzaine de marcheurs", se réjouit le président Ayvan Chanson.