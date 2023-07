Walcourt: les jumeaux se retrouvent à la fête nationale

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les jumelages entre villes apparaissent. Cela vient d’une volonté des villes et communes de construire l’Europe et de viser la paix entre les peuples. Ils ont pour but de susciter des échanges et de coopérer dans le domaine de la culture, du patrimoine, du tourisme, de créer des échanges entre jeunes et même de susciter de nouvelles relations économiques. Ce week-end du 21 au 23 juillet, c’est donc au tour du comité de jumelage de Walcourt de recevoir ses jumeaux de Châtillon-sur-Seine (France), Ratzeburg (Allemagne) et Esneux (province de Liège). Tous les citoyens sont conviés à assister aux différentes activités organisées dans le cadre de cet échange.