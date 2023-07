Thy-le-Château: les Celtic Days au pied du château médiéval

On pourra aussi prendre part à des initiations et spectacles de danses asturiennes, bretonnes, écossaises et irlandaises à claquettes accompagnés de leurs musiciens. Le public découvrira des coutumes, de la gastronomie et des breuvages d’exception de chacune des régions représentées.

Mariages clandestins

Les participants assisteront à des mariages clandestins, à la reconstitution de la vie d’un camp écossais avec Clannan Ruath et les Compagnons de la Cour des Miracles, les Highlands Games par Les Frères Geladi, les Master Classes Whiskies par The Master of Barley. Les diverses initiations, entre autres à la langue gaélique, seront assurées par la Royal Society d’Edimburg et les Clans écossais. Autres activités: la parade animalière d’Anaïs Dugailly, la crêperie bretonne, la foire aux artisans, le stand de location et de vente de costumes écossais et, pour les plus jeunes, les châteaux gonflables, jeux en plein air sans oublier les spectacles de Frédéric Veracx, Merlin et le coffre à malices.

Spectacle sons et lumières

Vers 20 h, au pied du château médiéval, un spectacle sons et lumières, le "p’Thy Tatoo Show", sera organisé avec la participation de l’harmonie royale l’Union de Fraire, l’Alba Pipe Band Belgium et les Tambours de la Garde Royale Anglaise de Jumet.

Tarif préférentiel jusqu’au 21 juillet. Billet d’entrée: la journée pour 12 € – les deux jours pour 20 €. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Infos et billetterie sur www.celticdays.be