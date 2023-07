Qui sont les Broken Stout ?

Simon: Avec Victor, on joue depuis très longtemps ensemble. Ça a commencé autour des feux de camp aux scouts de Ciney. On a fait quelques scènes pour le plaisir jusqu’au moment où on a rencontré notre chanteur Bryan Monmart, à un autre camp, en 2021. Des scènes se sont profilées, on en a profité pour concrétiser le groupe. À notre premier concert privé à Bruxelles, on a intégré Thomas Tillon à la batterie. Très vite, Adrien Debouche nous a rejoints au piano. Notre premier concert au complet a eu lieu le 1er avril 2022 au tennis de Ciney.

Dans quel répertoire musical vous situez-vous ?

Victor: Je dirais du rock-folk. On aime bien baser nos chansons sur trois voix, avec différentes harmonies au niveau des instruments. Ces trois voix qui se répondent, Bryan, Simon et moi, c’est vraiment notre patte.

Simon: C’est une façon de faire qui s’est un peu perdue avec le temps. Dans la musique des années 1960, 1970 et 1980, on entendait beaucoup ça. Les Eagles, les Beatles, Dire Straits étaient réputés pour chanter à trois voix, voire plus. Ils font partie de nos influences.

Que raconte votre tout premier single "Burning Road", sorti ce 17 juillet ?

V: C’est une chanson qui parle de rupture. Elle était censée être beaucoup plus calme. C’est passé dans le moulin Broken et c’est sorti beaucoup plus rock. Ça parle de faire table rase du passé, de tourner la page pour un nouveau départ. C’est ce qu’on voit sur la couverture, un petit gars qui avance avec sa valise, on voit ses souvenirs s’envoler de sa valise et se transformer en braises.

Comment naissent vos compositions, par le texte ou la musique d’abord ?

V: Plutôt par la musique. On sort de quatre jours de résidence dans le studio qu’on a aménagé à Maffe, chez Thomas. Dans le quart d’heure qui a suivi notre arrivée, il y a eu quatre accords, un qui s’est mis à écrire des paroles, puis la batterie, le saxophone et un ukulélé se sont joints à l’ensemble. Un son est sorti. On en a plein des compositions sorties comme ça.

S: Des compos jouables sur scène, on en a 15 ou 16. Mais elles ne sont pas encore toutes enregistrées. Dans quelques semaines, on sortira un deuxième single. Un peu après, on sortira un EP de cinq titres, dans lequel figureront les deux premiers singles. Tout ça, c’est déjà enregistré, chez un particulier à Éghezée.

C’est facile de se lancer dans la musique ?

S: Ce n’est pas du tout une activité lucrative. Si tu n’as pas la motivation de le faire, il y a un milliard de choses qui peuvent te bloquer en chemin, que ce soit trouver des concerts, s’arranger pour répéter, s’installer sur les plateformes de musique…

Le concert du 21 juillet sur le kiosque, ça s’est fait comment ?

V: L’été dernier, on a joué au Beau Vélo des Saveurs, au marché couvert, organisé par le Rotary. Il y avait des représentants de la Ville qui étaient là et qui nous ont proposé de jouer pour la fête nationale. C’est très symbolique pour nous.

S: C’est la ville d’où on vient, ça tombe en plein dans la période où on sort des singles. Dans l’idée de s’ouvrir à un plus grand public, c’est parfait. On a commencé avec beaucoup de reprises. Là, on peut vraiment présenter un set original, même s’il y aura encore quelques cover.

V: À l’époque, quand on venait sur la place, on voyait des groupes comme Bérode ou Cover Age. Ce sont des souvenirs de dingue quand on était enfants. Moi ça me paraissait énorme ! Maintenant un peu moins parce qu’on a grandi (rire), mais c’est quand même trop cool, on est super contents.

Vos concerts évoluent encore sans doute ?

S: Il y a des gens qui viennent nous voir à chaque fois, il faut quand même qu’on évolue pour ces personnes-là.

V: Adrien a commencé le saxophone pour les Broken. De base il joue de la batterie, puis il a appris le piano et maintenant il joue du saxo. Simon, n’en parlons pas: mandoline, banjo, harmonica, violon… Moi je fais de la guitare, du ukulélé, un peu de basse. Mais de plus en plus, on fait appel à Louis Minon, un autre ami originaire de la région.

Vous avez d’autres dates programmées ?

S: Pas pour l’instant, mais une prochaine étape sera de sortir un album complet. De nouveau, c’est toute une logistique. Il faut faire beaucoup de choix pour pouvoir continuer. On aimerait faire les festivals belges l’an prochain, peut-être Dour, Werchter ou Pukklepop. Chaque année il y a des tremplins, des jeunes groupes invités en première partie des concerts.

Le mot de la fin ?

V: Be Rock ! Et rendez-vous vendredi à 21h devant le kiosque.