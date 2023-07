Profondeville Expression: nouvelle équipe, nouvelle expo

Il s’est doté, il y a peu d’un nouveau comité, présidé par Suzanne Heughebaert-Gerin, aidée au secrétariat par Françoise Jadot et à la trésorerie par Peter Permeke. Fabienne Kaeses, quant à elle, est chargée de communication et Éric Colin, chargé de la logistique. Dominique Neirinck et Isabella Presta renforcent l’équipe.