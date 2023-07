Philippeville: le SDT adopté, mais à 48 conditions près

Dans un délai très court, les Communes ont été invitées à se prononcer sur ce schéma. Certaines ont purement voté contre, en invoquant cette précipitation et le flou qui entoure ce document aux très nombreuses implications potentielles.

Un oui, mais…

D’autres l’ont approuvé, non sans une certaine méfiance. C’est le cas de Philippeville, qui a traduit cette méfiance en 48 conditions.

Jean-Marie Delpire (MR), échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire explique la démarche de la Commune: "Nous avons attendu la fin de l’enquête publique afin d’avoir le maximum d’avis de citoyens et d’institutions. Nous sommes contre parce que nous n’avons pas eu le temps de l’étudier. Et je veux souligner les nombreux avis reçus de tous bords et le gros travail de synthèse que cela a nécessité ensuite".

Parmi les arguments consignés par la Ville, on peut noter l’absence de prise en compte des schémas d’orientation locale en cours de développement, mais aussi de nombreux villages oubliés en tant que "centralités", ou encore une absence de prise en compte de Philippeville en tant que pôle de mobilité situé au carrefour de plusieurs axes importants. Il en est de même pour les terres agricoles et la préservation de la production alimentaire qui mériteraient une plus grande attention. Notons aussi le manque de considération pour les zones d’habitat vert, particulièrement importantes à Philippeville.

Dans l’ensemble Jean-Marie Delpire rappelle qu’une vraie révision du plan de secteur aurait été nécessaire, mais qu’on a "renvoyé la patate chaude aux communes".

Responsabilités à venir

Celles-ci seront en effet amenées à proposer un schéma de développement communal qui pourra redéfinir les fameuses "centralités" où devra se concentrer l’habitat. Avec, en corollaire, la responsabilité d’exclure certaines zones dont les terrains perdront en valeur, sans que des compensations soient actuellement prévues.

Pour Vincent Dujardin (Écolo), si les intentions du document sont louables, il y a un manque de transparence du processus qui amène des craintes. "Les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, on manque de vue sur les impacts concrets pour le territoire", insiste-t-il.

Un sentiment partagé par les conseillers et le bourgmestre Jérémy de Martin (Agir Ensemble): "Tout cela n’a pas été très bien organisé, c’est sûr. Mais il y a des bonnes choses dedans, c’est pour ça que nous avons voulu émettre des conditions. Nous ne voulons pas aller contre les objectifs wallons mais plutôt veiller sur nos spécificités locales".

Le texte semble fort orienté vers les villes, comme le note Paul Pirson (Phil’Citoyen): "Il parle très peu des campagnes, alors que la Wallonie se démarque par sa ruralité. Les forêts sont aussi très peu évoquées. En lisant le texte, on a l’impression que la Wallonie doit être un grand pôle logistique. Mais on pourrait espérer autre chose que regarder passer les camions".