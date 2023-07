Une page d'histoire: Charles Quint, Pierre le Grand et Napoléon ont assisté au combat des échasseurs à Namur

"Et ça se comprend assez facilement, situe Bertrand Patris, historien de l’échasse. Au fil des âges, quand les autorités namuroises reçoivent un hôte de prestige, elles veulent montrer ce qu’il y a de plus spectaculaire et original. Et un combat d’échasses, ça ne se voit nulle part ailleurs." Le livre d’or de Mélans et des Avresses s’ouvre sur une page écrite en 1438. Philippe Le Bon est de passage à Namur, comté dont il vient de prendre la tête. Le duc de Bourgogne est l’un des personnages les plus puissants de l’époque. 27 ans plus tôt, un édit interdisait les joutes dans les rues de Namur mais là, les échasseurs sont de retour en grâce. "Dans la comptabilité communale, on trouve la trace d’un payement à un menuisier, un dénommé Pirart de Sier, et à quatre de ses apprentis. Ils ont fabriqué des barrières pour le combat pour ce seigneur qualifié de très redouté. La joute a eu lieu au marché. Aujourd’hui, c’est le bas de la rue de l’Ange", situe Bertrand Patris.

On monte encore d’un cran avec la visite de Charles Quint, le 23 novembre 1515. Là encore, c’est une trace comptable qui fait l’histoire. C’est un payement à un certain Estiennes de Sorinnes pour cinq moutons. Deux seront offerts aux Mélans, deux à la brigade de la Neufville et un pour les "Pieds de Chaulx". Trois compagnies vont donc se livrer le combat. "Ils recevront aussi cinq tonneaux de ceutes, c’est le nom qu’on donne à la bière", précise encore le passionné d’histoire. De la viande et de la bière: les fondamentaux sont bien là.

Et Charles Quint, devenu empereur entre-temps, en redemande: il assistera à une seconde joute en 1530.

Un Louis d’or et 50 ducats

Le Roi Soleil figure aussi en lettres d’or dans les archives des échasseurs. Louis XIV connaît fort bien Namur et sa citadelle que ses armées ont assiégée en 1692. "Là, on est un an plus tard et le roi de France est de retour d’une autre bataille et opère une halte à Namur. Mais c’est toute la cour qui est présente et on peut imaginer les fastes et l’apparat." Les jouteurs feront donc partie du programme et le combat spectaculaire plaît aux Français. "Et le prince de Condé (le cousin de Louis XIV) r emerciera les échasseurs en leur lâchant un Louis d’or. C’est pas rien", sourit Bertrand Patris.

Même générosité manifestée par un grand de ce monde, en 1717. Pierre le Grand, le "Tsar de toutes les Russies" effectue une visite à Namur mais le souverain cultive la discrétion. "Il visite l’Occident, à la recherche de bonnes idées et d’inspiration pour développer son pays", situe Bertrand Patris. Le Tsar évite les fastes mais accepte deux invitations: le combat des échasseurs et une joute nautique. Et le spectacle le ravit. Son entourage dira d’ailleurs qu’on ne l’a plus vu d’humeur si gaie depuis dix ans. Il offrira cinquante ducats aux jouteurs.

Les échasseurs livreront aussi un combat en l’honneur de Napoléon et de Joséphine, le 3 août 1803 ou le 15 thermidor de l’an XI. "Il a fallu s’organiser, un peu en dernières minutes, sachant aussi que les combats étaient interdits depuis 1755", contextualise le spécialiste. Deux joutes seront livrées et remportées par les "Rouge et Blanc". Les Avresses seront félicités par celui qui sera couronné empereur l’année suivante. Plutôt bien garni, le livre d’or des échasseurs.

Ivres et «scandaleux» devant Léopold Ier

Ils sont rares, ceux qui ont refusé un combat des échasseurs. Ce fut le cas de Joseph II, lors de la visite à Namur de ce futur empereur, au milieu du XVIIIe siècle. "C’est un réformateur, il veut trancher catégoriquement avec le passé, il n’aime pas les traditions, détaille Bertrand Patris. De tout temps, il y a toujours eu une relation d’amour mais aussi de crainte entre le pouvoir en place et les échasseurs. Il y a toujours la peur du débordement populaire, des excès, d’une insurrection… Les échasseurs, c’est aussi un contre-pouvoir."

Pendant des décennies, les joutes seront même interdites. Et le groupe y survit tant bien que mal. En 1849, certains ont même cru que l’histoire des Mélans et des Avresses était arrivée à sa fin. "Le groupe est moribond et convoque un peu partout des jouteurs pour un combat donné en l’honneur de Léopold Ier, en visite à Namur avec sa famille", décrit l’historien de l’échasse. On prend du retard sur l’horaire, les discours du gouverneur et du bourgmestre sont interminables. Et pendant ce temps-là, les échasseurs boivent. Beaucoup et beaucoup trop. "Et quand c’est l’heure du combat, sur la place Saint-Aubain, ils sont complètement ivres, ils titubent, s’accrochent les uns aux autres. Bref, c’est pathétique et même scandaleux", décrit Bertrand Patris. "À tel point que, dans les jours qui suivent, la Ville va confisquer les échasses et interdire les combats. Il n’y aura plus une joute à Namur pendant 80 ans." Mais les échasseurs sont comme le phénix. Les Namurois y sont tellement attachés qu’ils finiront toujours par tout leur pardonner..