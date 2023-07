Rochefort: le Petit théâtre de la grande vie aimerait déménager

Pour s’adapter, il veut se consolider, repenser sa structure et ses activités et ainsi mieux répondre aux besoins du public. Actuellement situé à Forzée, un village qui ne compte que 250 habitants, il aimerait déménager à Jemelle en 2025 afin de s’implanter dans une unité plus accessible pour tous.

Appel institutionnel et citoyen

La Maison des huit heures, magnifique bâtiment au cœur de Jemelle, est une piste envisagée. Cependant, elle nécessite de nombreuses rénovations. Ce serait un lieu qui appartiendrait à tout le monde. Pour prendre un café, répondre à ses courriels, mais aussi entamer une résidence artistique, organiser une réunion citoyenne ou associative, réparer son vélo, suivre un stage de danse, un atelier de collage, tricoter, chanter et écouter de la musique.

Dès maintenant, les responsables demandent un soutien pour ce projet. Le Petit théâtre de la Grande Vie a notamment postulé auprès du budget participatif de la Province. "Son aide, dit-on à Forzée est fortprécieus e". Mais parallèlement, l’équipe demande aussi au public des idées et des suggestions.

Journées de l’eau

En attendant, les activités continuent et cet été sera ponctué de rendez-vous fermiers et de stages pour enfants. Les 3 et 10 septembre, une journée de l’eau, un or bleu à protéger, est organisée.

Au programme: causerie sur les enjeux de l’eau, balade contée au pas des chevaux ou encore balade et conte dans une grotte avec Amandine Orban.