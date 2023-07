Province de Namur: qu'elle est belle leur prairie... bientôt la plus belle de Wallonie ?

L’objectif de ce concours, décrit par ses organisateurs ? "Face aux crises combinées du climat et de la biodiversité, face aux innombrables enjeux de sécurité alimentaire, de santé publique, d’environnement auxquels est confronté le secteur agricole, il est plus important que jamais de mettre en avant les agriculteurs et agricultrices exemplaires qui apportent des solutions concrètes et montrent qu’une transition agroécologique rentable et favorable à la nature est possible et existe déjà en Wallonie".

1. Havelange. L’exploitation de Yolin Targé, 36 ans, s’étend sur 140 ha dont 60 ha de prairies (50 en prairies permanentes) qui permettent d’élever un troupeau de Blanc-bleu belge (environ 300 veaux au pis). La prairie permanente de 2,6 ha présentée au concours est un ancien pré maigre à fétuque rouge resté à l’abandon plusieurs années. Elle présente une zone humide et quelques espèces remarquables (populage des marais, valériane officinale). Deux mares y ont par ailleurs été aménagées, le tout dans une zone bocagère remarquable fréquentée par les rousserolles verderolles, les bruants jaunes ou les fauvettes. La prairie est pâturée tôt au printemps pendant une semaine, puis une seconde fois en fin d’été. Elle est particulièrement importante pour l’agriculteur: en plus des aspects positifs pour la biodiversité et du cadre agréable qu’elle lui procure (paysage, fleurs, papillons, insectes, oiseaux), le bocage permet aussi le bien-être des animaux grâce à la protection contre le froid, le soleil et le vent.

2. Pondrôme. Marc-André Henin, 37 ans, travaille, lui, avec son père, son frère et sa sœur à Pondrôme. En 2009, l’exploitation est passée à l’agriculture biologique sur une superficie de 83 ha dont 43 ha en prairies permanentes. L’agriculture est biologique et raisonnée avec un élevage de Blanc-bleu belges croisées angus. La ferme était une des premières engagées dans les mesures agro-environnementales et climatiques. La prairie permanente de 5 ha présentée au concours appartenait à l’ASBL La Calestienne qui y élevait des moutons. Aujourd’hui, elle est pâturée par cinq génisses d’un côté, et, de l’autre, par cinq brebis, cinq agneaux et un bélier. C’est un milieu riche et diversifié où les orchidées sont bien présentes. Les agriculteurs projettent une restauration écologique grâce au "Programme wallon de développement rural" (PwDR) et favorisent les éléments naturels tels que les haies et les arbres isolés.

Les candidats namurois du concours de la plus belle prairie. Marc-André Henin, de Pondrôme. ©Natagora

3. Rochefort. Étienne Vandenplas, 65 ans, travaille avec sa femme sur 113 ha de prairies, dont 100 ha en prairies permanentes. En 2001, ils créent une porcherie bio, passent toute l’exploitation en bio en 2016-2017 et diminuent le bétail de 300 à 150 bêtes (blondes d’Aquitaine et limousines). Tienne calcaire de 3 ha, la prairie permanente présentée au concours est reconnue de haute valeur biologique en 2015. L’utilisation en est mixte (fauchage, pâturage). Le pâturage est extensif et les rejets de prunelliers sont régulièrement éliminés pour maintenir le milieu ouvert. Les orchidées sont nombreuses et les agriculteurs y favorisent les haies et la flore en général.

Les candidats namurois du concours de la plus belle prairie. Etienne Vendenplas, de Rochefort. ©Natagora

4. Dailly. De son côté, Sonia Bayet, 53 ans, travaille sur sa ferme de Dailly avec son mari. Ils élèvent, en agriculture raisonnée, des Blanc-bleu belges sur 83 ha dont 76 de prairie permanente. Les animaux sont croisés avec des charolaises. Les mesures agro-environnementales et climatiques mises en place sur la ferme concernent des prairies naturelles (7 ha) et de haute valeur biologique (30 ha). Celle retenue pour le concours est une prairie permanente maigre de 8 ha en zone Natura 2000. Elle est reconnue de haute valeur biologique depuis trois ans. Des mares y ont été creusées. La parcelle est d’une grande richesse botanique et ornithologique (rossignol, vanneau huppé). Les tritons crêtés et les couleuvres à collier sont aussi présents. Les deux agriculteurs ont aussi prévu de planter des saules têtards.