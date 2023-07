Namur: un bal des commerçants en ouverture des festivités nationales

Avec cet objectif, un bal d’avant fête nationale, ancienne tradition Namuroise, semblait couler de source. "Ressusciter cette tradition sur le long terme serait génial, car rassembler 800 indépendants n’est pas chose aisée, faire ceci la veille d’un jour férié, qui est un vrai jour de fête, c’est un moment vraiment idéal pour en avoir un maximum. Si l’événement est populaire dans le futur, on peut même envisager, pourquoi pas, une semaine de fête nationale avec la France, qui est également célébrée à Namur."

Étienne Dethier continue en affirmant que Namur est une ville dynamique, dont l’animation passe par les commerçants. "Ce bal s’inscrit donc dans la dynamique commerçante active et permet de rappeler que si Namur n’est pas une ville sans problème, cela n’en reste pas moins une ville agréable qui compte beaucoup de positif en ses rues. Il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis."

Ainsi, dès 18 h, un bar, de la musique et des plats des restaurants de la place seront donc à y retrouver jusqu’à minuit, sans oublier le feu d’artifice qui sera tiré à 23h de la confluence.

Barbecue géant et convivialité à la belge

Le vendredi 21 juillet, le gueuleton urbain, organisé par Namur Centre-ville, prendra le relais, lui aussi sur la place Maurice Servais, et non plus sur la place d’Armes comme ce fut le cas l’an dernier. Avec la complicité de Namur Gourmande et celle des commerçants et commerçantes de la place, 300 amateurs de grillades (toutes les places sont déjà réservées) viendront cuire, ou faire cuire, leurs viandes, poissons et/ou légumes sur les barbecues mis à disposition, le tout accompagné par une portion de frites bien dorées.

En parallèle, de 11h à 20 h, la convivialité des Belges sera mise à l’honneur avec de nombreuses activités proposées: blind test, fanfares, châteaux gonflables, artistes en déambulation, grimages, etc. Il y aura donc de quoi fêter le royaume dans la capitale wallonne.