Gembloux: un nouvel aménagement cyclable qui ne passe pas inaperçu sur la N4

Il n’a fallu que quelques cônes de chantier et un peu de peinture rouge sur le sol pour faire naître une pluie de questions et un soupçon d’indignation chez certains automobilistes. Les habitués de la chaussée de Namur (N4), entre le rond-point du Bordia et le rond-point des Trois Clés, l’ont constaté: le dédoublement des bandes de circulation entre la rue Rabauby et le site de l’hôtel-Restaurant des Trois clés a disparu. L’une des bandes est désormais dédiée à un aménagement cycliste plus large et plus sécurisé que l’ancienne piste cyclable qui bordait la nationale.