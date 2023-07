Florennes: la marche de Rosée a fêté ses 20 ans

Un spectacle haut en couleur

Samedi en fin de journée, les divers pelotons ont défilé au pas, traversant des nuages de fumées et foulant les grandes herbes, comme ce devait être le cas à l’époque, le tout sous les regards de plusieurs centaines de personnes qui ne voulaient rater ce spectacle d’anniversaire pour rien au monde.

À deux reprises, les soldats ont fait parler la poudre, et les canons (d’Hanzinelle et des Rouges de Florennes) ont fait trembler tous les alentours. Cette mise en scène a ravi le public, même si certains auraient apprécié d’être un peu plus proche de l’action.

De retour au village, un superbe feu d’artifice a été tiré, procurant de très longues minutes d’émerveillement pour petits et grands. Dans le cadre de cet anniversaire, une exposition photos et vidéos retraçant ces 20 premières années d’existence était visible à l’église.

Le week-end dernier, une plaque commémorative en l’honneur des marcheurs et bénévoles décédés a aussi été inaugurée, de manière à rendre hommage à ceux qui ont participé à l’histoire de cette marche Saint-Remy.

Une participation record.

Hormis ces deux animations inhabituelles, la marche est restée fidèle à ses traditions avec les visites et décharges aux différents quartiers et chapelles du village. Pour cette vingtième édition, le record de participation en termes de nombre de marcheurs a été atteint puisque près de 450 personnes étaient dans les rangs. Parmi elles, on pouvait remarquer des délégations de toutes les marches de l’entité de Florennes, ainsi que celle de la marche Saint-Philippe de Philippeville.

Dimanche en fin de journée, tout ce beau monde s’est rassemblé sur la place pour le bataillon carré, qui pour une fois et vu le nombre de participants, ne s’est pas effectué au pas de charge. Un vingtième anniversaire qui restera gravé dans toutes les mémoires