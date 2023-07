École primaire de Beez: pas de transfert de la garderie vers Bouge

Des représentants de l’association des parents ont été reçus par l’échevine de l’Enseignement, Christine Halut (Écolo), à la fin de la semaine dernière. Cette dernière a joué la carte de l’apaisement et entendu les arguments des parents. Un terrain d’entente a été trouvé. "La discussion a été très positive, dit-elle. On a convenu que les élèves n’iront pas à la garderie de Bouge Moulin-à-vent. Ils se rendront à l’école maternelle de Beez. On ouvrira une classe pour assurer un espace suffisant."

L’implantation est située à 1,5 km de la section primaire. Une distance que les élèves parcourront à pied accompagnés d’un enseignant et d’un agent d’éducation, renseigne l’échevine. Le transfert vers Bouge précédemment envisagé devait quant à lui se faire en bus.

Le nombre d’accueillants en baisse

La réunion avec les parents a été l’occasion pour Christine Halut d’évoquer les raisons qui ont poussé la Ville à regrouper les services de garderie. Et il ne s’agit pas d’une mesure d’économie, assure-t-elle. Le problème est ailleurs et il n’est pas propre à l’école de Beez (lire encadré). "Il est devenu très difficile de recruter suffisamment d’accueillantes et d’accueillants en raison de la pénibilité du métier, les horaires décalés et le statut précaire. Souvent, elles et ils dépendent de l’ALE (Agence locale pour l’emploi) ou sont article 60. On se retrouve régulièrement avec une seule personne pour assurer une garderie. Ce qui n’est pas suffisant", détaille la mandataire écologiste qui étaye son propos d’un exemple. "Si un enfant vient à se blesser, il fait forcément l’objet de toute l’attention de l’accueillant. Si ce dernier est seul, les autres élèves sont délaissés. Ce n’est pas envisageable." Outre les aspects liés à la sécurité, Christine Halut insiste sur la qualité de l’encadrement extrascolaire. Le niveau des activités proposées est renforcé lorsque les accueillants évoluent en binôme. Dans la même logique, le nombre d’enfants présents doit lui aussi être suffisant.

D'autres aménagements ailleurs

À Beez, l’association de parents s’est d’ailleurs engagée à proposer une activité qualitative aux élèves au rythme d’une fois par semaine dès la rentrée prochaine. "On se reverra en octobre, juste avant le congé d’automne pour faire le point et améliorer ce qu’il est nécessaire d’améliorer", conclut l’échevine.

L’école communale de Beez n’est pas la seule concernée par un réaménagement du service de garderie en raison d’un manque d’accueillants pour encadrer les élèves.

L’échevine souhaitait rapatrier les bambins de l’école d’Heuvy vers l’école de Bouge Centenaire après 16h. «Ils iront finalement à l’école de Bouge Moulin-à-Vent avec laquelle la connexion en bus est plus directe. Ils y sont d’ailleurs déjà accueillis pour la garderie du mercredi après-midi», explique Christine Halut.

À Belgrade, les enfants qui fréquentent l’école maternelle de la Boverie termineront quant à eux leur journée dans l’implantation de la rue des Tautis. «Pas dans la cour des grands», rassure l’échevine. Les parents pourront néanmoins continuer à venir chercher leur progéniture à la Boverie, entre 15h30 et 16h. Le transfert s’effectuant après cette tranche horaire. «Tandis que le matin, une puéricultrice sera présente dès 8h pour accueillir les enfants avant le début des cours.»