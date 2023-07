Beauraing, Hastière et Houyet: un appel à projets citoyens en faveur de la transition écologique

Les ASBL locales, associations de faits et coopératives à finalités sociales peuvent déposer leurs candidatures jusqu’au 20 octobre. Une fois que les dossiers seront reçus, les recevables seront soumis aux votes des citoyens qui éliront leur projet "coup de cœur". Une première depuis l’association d’Elia et Be Planet en 2017.

Ce "coup de cœur" sera immédiatement sélectionné pour l’obtention d’un budget. Les autres projets recevables seront présentés au jury d’experts.

Lors de la sélection, plusieurs critères seront pris en considération. Parmi ceux-ci, l’impact environnemental et socio-économique, la faisabilité, la pérennité et la dimension participative du projet. Les lauréats seront annoncés en février 2024. "Ensuite, on suit les citoyens pendant plus ou moins un an pour la réalisation de leurs projets. Ils reçoivent 80% de la somme au début et les 20% qui restent après la première année, lorsqu’ils auront rendu un rapport de leur projet.", indique Mélissa Bongi, partnership manager de Be Planet.

Séances d’informations dans chaque commune

Avant la fin de l’appel à candidatures, Be Planet va organiser trois séances d’informations et d’ateliers de coconstruction de projet. Une séance aura lieu dans chacune des trois communes. "Ça va vraiment permettre de rencontrer les candidats, les aiguiller dans leur projet et d’alimenter leur dossier, raconte Mélissa Bongi. On voudrait que ça soit des idées durables tant pour l’environnement que dans le temps. On va soit faire des rencontres"one to one"ou en groupe. On s’adapte aux besoins des gens."

La première séance aura lieu le 14 septembre à 14h à Hastière, la deuxième se fera le 19 septembre à 18h à Houyet et la dernière sera le 21 septembre à 18h à Beauraing. Les citoyens peuvent choisir le jour qui leur convient le mieux, peu importe la commune dont ils sont originaires.

Des budgets conséquents

Pour Be Planet, cet appel à projet est un vrai challenge. "Comme il s’agit de communes rurales, ce n’est pas évident, il n’y aura pas des milliers de projets donc on va libérer des financements plus gros de maximum 40 000 €, explique Mélissa Bongi. Ce qui est assez unique car en général on tourne plutôt autour de 5 000 € par projet."

Une grande variété de propositions attendue

Be Planet a déjà soutenu un grand nombre de projets qui se sont concrétisés et s’attend à des genres très variés. "Ça peut aller de l’association de quartier qui fait un jardin partagé à une petite ASBL qui a un projet de mobilité et qui veut investir dans des vélos électriques, raconte Mélissa Bongi. On a déjà eu aussi des composts citoyens et des endroits où l’on enlève des parties bétonnées pour avoir accès à la terre et a un meilleur drainage. Il est intéressant aussi de planter des arbres ou des haies pour développer la biodiversité. Il peut s’agir également de distribuer ou faire pousser des semences bios. Et ce qui est très important aussi, c’est qu’il peut s’agir de projets de sensibilisation. Si dans une école, une association de parents ou de professeurs veut sensibiliser autour de la biodiversité ou de la nature, ça rentre aussi dans le cadre de cet appel."

Les propositions pourront concerner la mobilité, l’économie circulaire, la nature et la biodiversité, l’alimentation, etc. Toute action qui peut avoir un impact positif sur l’environnement.

Informations et règlement pour la candidature disponibles sur le site: https ://www.beplanet.org