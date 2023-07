Yves-Gomezée: CovaldYs dit non à l'extension de la carrière "Les Petons"

Au retour de la balade, les participants étaient conviés à profiter d’un moment convivial pour découvrir le domaine. Cette première fête de Froidmont était organisée par l’ASBL CovaldYs qui a vu le jour en début d’année, suite à la réunion d’information préalable (RIP) organisée le 24 novembre dans le cadre de la demande de permis unique pour l’extension, sur trente-huit hectares, de la carrière "Les Petons".

Protéger la vallée

"CovaldYs signifie COnservation de la VALlée d’YveS", explique la présidente Annabelle Honorez, avec Roberto Rossa. "Notre objectif se focalise sur le maintien et l’amélioration de l’environnement, la protection de l’eau, de l’air et la santé pour tout être vivant. Notre association entend préserver le paysage, les infrastructures existantes et entreprend toute initiative utile à l’amélioration du cadre de vie dans l’unité paysagère en périphérie de la vallée de l’Yves et de ses affluents en amont d’Yves-Gomezée."

Concrètement, la première mission de CovaldYs sera d’éviter l’extension de la carrière "Les Petons" sur trente-huit hectares de terres agricoles à Yves-Gomezée et Jamagne, ainsi que la disparition du chemin de liaison Froidmont-Jamagne.

"À la suite de la réunion d’information du 24 novembre, nous avons pris connaissance du résumé non-technique de l’étude et nous avons constaté que le hameau de Froidmont était oublié. La zone de loisirs des Étangs du Francbois n’y figure pas non plus. Forts de ces constats, nous avons réuni les riverains et nous avons créé l’ASBL CovaldYs pour nous défendre contre ce projet dont la première étape est la modification du plan de secteur et la seconde, la demande de permis unique", poursuivent Annabelle Honorez et Roberto Rossa.

L’ASBL yvetoise est soutenue par le Comité Régional Anti-Carrière qui lutte, depuis une trentaine d’années, contre la création d’une carrière, par Carmeuse, entre Saint-Aubin et Hemptinne.

Eau et terres agricoles

"Au-delà des arguments relatifs à la poussière, au bruit et au charroi générés par l’exploitation, c’est le gaspillage de l’eau et des bonnes terres agricoles qui nous préoccupe le plus dans ce projet", poursuivent les porte-parole de CovaldYs. "Ces deux éléments forment les richesses locales qui nous nourrissent. Il nous semble fondamental de ne pas les gaspiller pour exploiter du caillou, certes d’excellente qualité, mais qui est traité en Allemagne".

L’association a sollicité l’aide juridique de Me Sambon, avocat spécialisé en droit de l’urbanisme et de l’environnement pour rédiger un document pertinent de contestation de la révision du plan de secteur.