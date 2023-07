Rivière: en intervention, l’ambulance passe au rouge et se fait percuter

Dimanche peu avant 17 h 30, une collision impliquant une voiture et une ambulance de la zone DINAPHI s est produite au carrefour de la chaussée de Dinant et de la rue de Floreffe à Rivière. Le véhicule, accompagné d’un SMUR de Mont-Godinne, avait été cherché un patient ayant subi une piqûre de guêpe quand, au carrefour, l’ambulance est passée au feu rouge. Elle a été percutée par une Renault Clio. Le médecin, l’infirmier et l’ambulancière qui étaient à bord ont fortement été secoués. Ils ont été légèrement blessés et ont regagné leur hôpital. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre-et-Meuse a dressé les constatations d’usage. Le dépanneur Loriers de Courrière s’est occupé des véhicules accidentés.