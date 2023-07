Profondeville: une centenaire bien alerte

Le bourgmestre Luc Delire, accompagné de membres du conseil communal, a félicité Madeleine Pompier, à l’occasion de son centenaire. Elle est née à Jambes le 16 juillet 1923. Elle a épousé Joseph qui a été percepteur des postes, à Profondeville, de 1960 à 1974. Il décéda en 1979. Le couple a eu deux filles et un fils. La jubilaire a actuellement six petits-enfants et 12 arrière-petites enfants, dont une petit fille née il a une petite semaine et qui a tenu à assister à la fête. Pour rester coquette, Madeleine reçoit régulièrement la visite de la coiffeuse et de l’esthéticienne. La lecture et les mots croisés font encore partie de son quotidien. C’est ainsi qu’elle a reçu, outre la médaille royale, deux livres d’auteurs profondevillois et rivièrois.