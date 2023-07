Gedinne: journée sportive pour 120 enfants

Journée sportive pour 120 enfants Les enfants de 4e, 5e et 6e primaire de toutes les écoles de l’entité de Gedinne, tous réseaux confondus, ont bénéficié d’une journée sportive en fin d’année scolaire. Cette journée était organisée par Daniel Normand (échevin des Sports) et Magali Bihain (présidente du CPAS). Les enfants ont eu l’occasion de pratiquer différents sports avec la collaboration des clubs sportifs locaux: le Gedinne United-mini foot, le Volley Club, le karaté, le jujitsu, le footbal, le tennis, le braingym par l’YWCA et le Qi chong. Différentes implantations ont accueilli les enfants: les deux halls sportifs, le terrain de football, le terrain de tennis et la salle La Tannerie. "Cette journée a connu un franc succès. Tous les retours sont positifs que ce soit du côté des enfants que des clubs ou des enseignants. Nous envisageons donc de reconduire l’évènement l’an prochain", confie Magali Bihain.