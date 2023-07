Du pain et des jeux au Rendez-vous gallo-romain de Rochefort (Vidéo)

Avec la troupe de Cohos II Tungrogrum, basée à Mons, ils proposent aux spectateurs d’en apprendre plus sur les gladiateurs en rejouant des combats tels qu’ils pouvaient se donner à l’époque. C’était le cas ce week-end lors du rendez-vous gallo-romain à l’Archéoparc de Malagne. "Mais sans mise à mort. Il n'y en avait d'ailleurs pas tant que ça. C'est un cliché, plaisante Falco. Ici, on est une ambiance familiale."

Encore aujourd’hui, le gladiateur fascine. À l’époque, il était une véritable star et faisait se déplacer les foules lors des jeux du cirque. "Il était une vedette comme l’était Zinédine Zidane", raconte le laniste. Paradoxalement, il était au plus bas de l’échelle sociale. En dessous de l'esclave, il ne pouvait rien espérer de mieux qu’un jour peut-être devenir entraîneur à son tour. À une exception près. "Certains Romains issus de la société civile devenaient temporairement gladiateurs pour s’acquitter de dettes de jeu, par exemple, précise Longinus. Ils retrouvaient leur statut une fois celles-ci remboursées."

Une passion pour le cirque et la nourriture

Si les Romains aimaient les jeux du cirque, ils appréciaient aussi manger. Les lecteurs d’Astérix ont encore en tête les images de ces sénateurs romains vautrés dans leur siège, croquant le raisin à même la grappe et s’abreuvant de vin jusqu’à ce que celui-ci dégouline sur leurs bajoues.

Un stand du site de Malagne était dédié aux arts culinaires de l’époque et notamment la boulangerie. Pierre, responsable de l’équipe pédagogique à l’Archéoparc, a passé le week-end les mains dans la farine et la tête dans le four afin de faire découvrir aux visiteurs les traditions de nos lointains aïeux. "Je fais du pain romain au miel. Le miel nourrit les levures et fait gonfler la pâte, explique-t-il. Il y a aussi le pain de Caton qui est une sorte de pâtisserie." Un met qui est composé de miel, de levure mais aussi du jus de raisin, de fromage de chèvre et d’épices comme le cumin. "On mangeait ce pain à Pompéi. On en a d’ailleurs découvert sur place, calciné", raconte Pierre. Si la recette a survécu grâce à la littérature, il demeure cependant quelques inconnues. "On ne connaît pas la forme exacte du pain ni la quantité des ingrédients. On fait donc de l’archéologie expérimentale. On joue sur les quantités pour rendre ce pain accessible à nos papilles d’Européens d’aujourd’hui parce que l’Empire Romain était grand et il a duré longtemps", conclut le boulanger du week-end.