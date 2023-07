À Rochefort, une volonté de verre pour percer les derniers secrets des Romains

On les sait grands bâtisseurs, conquérants, fins stratèges et innovants à bien des égards. Leurs aptitudes verrières demeurent néanmoins, à bien des égards, un mystère encore aujourd’hui. "Il existe des sources bibliographiques qui font état de l’utilisation de verre à vitre, expose l’historienne de l’art et archéologue. Comme Pline, par exemple, qui expliquait qu’il jouissait d’une vue superbe grâce à des fenêtres vitrées. Mais la littérature comporte des lacunes, des incohérences."

C’est donc par l’expérimentation que la jeune femme de 29 ans entend retrouver les techniques d’antan. Cette phase déterminante de ce projet baptisé Specularia a démarré il y a quelques jours. Ce week-end, une démonstration en public s’est déroulée dans le cadre du Rendez-vous Gallo-romain organisé à l’Archéoparc de Malagne. Les spectateurs ont pu assister en direct à la création des premiers fragments de verre d’inspiration romaine. Un travail minutieux. "On teste les éléments qui permettent au verre de ne pas adhérer ou encore les outils pour retirer le verre de son moule", renseigne la scientifique de l’Université de Namur. Les données telles que le choix des matériaux où la température utilisée pour chauffer le verre sont minutieusement collationnées dans un cahier.

Une cuisson dans un four antique à 1100°

Deux fours alimentés par du bois coupé constituent les éléments centraux de ce laboratoire à ciel ouvert. L’un, dont la température est maintenue à 1100° sert à chauffer le verre jusqu’à ce qu’il devienne malléable. L’autre, qui avoisine les 500°, sert à la recuisson et assure le refroidissement de la matière figée. Sans quoi, elle se briserait en raison du choc thermique. Toutes les étapes du processus de fabrication nécessitent une vigilance constante.

Géraldine Frère n’est heureusement pas seule à s’atteler à la tâche. Elle peut compter sur l’expertise des Infondus, une association française qui a notamment construit les deux fours antiques au printemps dernier. Il y a également l’artisan verrier Allain Guyot qui a fabriqué la matière première, un verre pur servant à la confection des vitres.

Parmi les défis à relever: réussir à faire en sorte que le verre se répartisse sur toute la surface du moule. Une opération qui a donné du fil à retordre à l’équipe. Mais au fil des expérimentations du week-end, elle n’a eu de cesse de parfaire sa technique.

"Je suis satisfaite", glisse l’assistante à l’UNamur qui espère livrer ses conclusions en 2025. Deux années de travail supplémentaires donc qui montre une nouvelle fois que mener à bien une thèse de doctorat en archéologie expérimentale nécessite une volonté de fer… ou, dans le cas de Géraldine Frère, une volonté de verre.

Un crowdfunding et des mécènes

"Si j’avais dû financer ce projet sur fonds propres, j’aurais dû vendre ma maison", sourit Géraldine Frère. La doctorante à l’UNamur a heureusement pu compter sur un soutien pour mener à bien l’initiative Specularia, ce travail d’archéologie expérimentale visant à percer les secrets de la fabrication des vitres romaines. Outre une aide de l’UNamur, elle a reçu une aide de mécènes, à savoir la Loterie Nationale, l’entreprise AGC (spécialisée dans la production de verre) et le musée du verre de Charleroi. Une campagne de financement participatif sur internet a permis de récolter la somme de 12 773,72 €.