Waulsort bouclé le 5 août, pour les arts de la rue

Premier essai il y a un an, et le succès fut énorme: 900 personnes pour vivre des expériences sonores et sensorielles en des lieux inédits pour de telles prestations. On remet donc ça le 5 août prochain, de nouveau en partenariat avec le centre culturel d’Hastière et la Commune, soutenus par des sponsors. Cette fois, vu l’envergure, l’accès sera payant, sauf pour les habitants du village, au sein duquel se mobilisent des bénévoles, pour faire de l’événement un projet rassembleur. Dans l’espoir qu’il devienne un incontournable de l’été.

Les scènes, ce seront autant d’endroits du village ainsi mis en valeur et plus globalement, c’est l’ensemble de Waulsort qu’il s’agit de mettre en lumière (y compris de l’autre côté du passage d’eau). Pour ses habitants, pour ceux qui passent généralement sans s’arrêter (ils ont tort) et bien sûr, en cette saison, pour un maximum de touristes.

Les organisateurs espèrent attirer un public important le samedi 5 août, en soulignant que les spectacles s’adressent à tous les publics, le public familial en particulier. Le village de Waulsort offre un cadre idyllique pour les arts de la rue. Une petite idée de l’ambiance à laquelle on peut s’attendre, décrite par ceux qui vont l’assurer: "Au détour d’une ruelle, à l’abri d’un auvent ou sur les bords de Meuse, le public pourra découvrir des spectacles aux formes riches et jubilatoires. D’une maman au bord la crise de nerfs à 2 cochons qui se sont fait la malle de la boucherie du coin, en passant par un couple au swing virevoltant, une Dragonne que les enfants réveilleront avec malice ou encore un amoureux, un clown, non un soldat… ! Sans oublier un final synonyme de souffle de feu, de poésie du mouvement et de danses enflammées". Du cirque, du théâtre, de la musique, de la pyrotechnie.

Suivez la "calèche aux âmes"

Des troupes hautes en couleurs ont été rassemblées par l’ASBL "Compagnie du HaZarT". Il y en aura sept issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec 25 artistes à découvrir. Parmi elles, la "Cie Des 7 vies". Elle fera rouler dans les rues de Waulsort une "calèche aux âmes". Datant de 1910, jadis elle transportait les morts dans leur dernier voyage. Aujourd’hui elle refait vivre les âmes à travers la magie des flammes. Une petite idée du programme pour lequel tout le village sera fermé à la circulation.

Le 5 août à partir de 15 h. Premiers spectacles à 16 h 30.

Parkings gratuits autour du village, navette depuis Hastière.

En prévente: adulte: 8 € dès 10 ans. Enfant: 4 € de 5 à 9 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans. Sur place: adulte 10 €, enfant 5 €.

Billetterie:www.waulsortfestival.be