Walcourt: un succès grandissant pour le marché du terroir

"Une soixantaine de stands composent notre marché du terroir et l’espace occupé est légèrement plus large", explique Olivier Losseau de l’ADL. Walcourt semble donc avoir trouvé la bonne formule pour attirer, à la fois des touristes et des locaux, dans son cœur de ville les vendredis soirs d’été.

Les prochains rendez-vous sont prévus les vendredis 11 août et 1er septembre. Pour agrémenter le tout, des danses médiévales et des combats d’épée ont animé l’espace public. Des artistes et photographes locaux présentaient également leurs œuvres dans le cadre de ce premier "Vendredi, tout est terroir" de la saison.