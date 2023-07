Cerfontaine: les oeuvres de Laurent Berbach exposées durant un an

Présent lors du vernissage, Pierre Gilles, directeur du centre culturel Action Sud a réaffirmé le pari original consistant à combiner art contemporain et ruralité. Et de souligner les différents partenariats indispensables pour relever pareil défi. Pierre Gilles a ensuite souligné le sujet principal d’inspiration de Laurent Berback, à savoir la notion d’organisation et la place de l’homme dans son environnement et plus largement dans les sociétés qu’il contribue à créer.

Une volonté de puissance

"Les sculptures de Laurent Berbach sont composées, conçues et peintes sur le mode industriel, a-t-il insisté. Il propose des formes lisibles pouvant être interprétées de manières diverses. L’artiste souhaite mettre en avant une volonté de puissance, rappeler l’accélération de notre société de consommation mais également l’importance des traces que l’être humain peut laisser de son passage.

Pour découvrir les sculptures de Laurent Berbach, il suffit de traverser la place de l’église, de s’approcher du kiosque ou encore de parcourir la rue du Moulin. On peut être parfois surpris et se poser pas mal de questions sur ces œuvres.

L’artiste s’explique: "Mon travail tourne autour des projets hommes-équipements ou comment nos quotidiens sont façonnés par la science, les relations sociales ou économiques. Mes créations sont composées, via l’utilisation d’éléments issus du monde de l’industrie, comme autant de pièces d’une écriture sociale qui se décline sur toute la planète au travers de références nommées. Une proposition qui passe ensuite par la couleur et une certaine monumentalité qui cherchent à apparaître dans le paysage chromatique de la vie".

À chacun d’en extraire son propre ressenti en passant par Cerfontaine durant les douze mois prochains.