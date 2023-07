Anhée : après des jumeaux, des jumelles sauvent l’unique classe de maternelle de Haut-le-Wastia

Cette fois, il ne faudra pas attendre la rentrée pour pousser un ouf de soulagement. Voilà quelques jours, les parents des petites Leïla et Nina, de nouveaux habitants d’un village voisin (situé entre Bouvignes et Sommière), ont signé les papiers d’inscription. Les demoiselles, qui entreront en 2e maternelle, intégreront la classe à la pédagogie dite "du dehors". Leur venue permet d’atteindre les 12 inscrits. Une bouffée d’air pour l’école. "Les jumelles sont les dernières arrivées, mais nous avons aussi accueilli d’autres petits nouveaux pendant l’année. Le sauvetage de la classe, c’est aussi grâce à eux et à leurs parents", souligne Jean-Luc Elias, directeur des écoles de la Molignée (Warnant, Haut-le-Wastia et Denée) bientôt retraité.

Un beau cadeau qui permettra à ce dernier de partir sereinement à la pension, le 1er août prochain. Il précise par ailleurs qu’un nouvel élève est aussi inscrit en primaire. Du positif encore pour l’établissement. "Ça reste un combat malgré tout chaque année", souffle Monsieur Jean-Luc qui cédera prochainement sa place à Marylise Piérard, institutrice à Haut-le-Wastia.

À la rentrée, un petit jeu de chaises musicales va s’opérer. Monsieur Alexandre, instituteur polyvalent dans les implantations de Warnant et Denée, sera titulaire de la classe de 4e, 5e et 6e primaires de Haut-le-Wastia. Il remplacera poste pour poste la nouvelle directrice.

Cette dernière prendra ses fonctions en douceur. "Je serai là pour aider Marylise au début. Je pense qu’elle va travailler dans une certaine continuité tout en apportant une nouvelle impulsion", dit Monsieur Jean-Luc, pour qui la fin d’année a été pleine d’émotion. "Chaque jour, je faisais quelque chose pour la dernière fois. J’ai eu droit à des surprises des enseignants et des élèves. C’était émouvant."

"Vieillir, c’est un luxe"

L’homme se dit "heureux" d’être parvenu à préserver les trois écoles, malgré les difficultés. "Warnant, on a failli fermer à un moment donné, rappelle-t-il. Là, c’est bien reparti ! Je retiens toujours le positif et j’oublie le négatif. J’ai passé de très belles années comme instituteur et de très belles années en tant que directeur." Et de conclure, en évoquant l’âge de la pension: "Vieillir, c’est un luxe. Si on ne voit que le temps qu’il reste, la perspective peut sembler négative. Mais si on se réjouit d’être arrivé jusque-là alors que d’autres n’ont pas eu cette chance, alors, on ne peut qu’être bien et profiter."