Gedinne: James Deano rejoint Tragédie à l’affiche du Summer Festival (vidéos)

D’autres noms viennent de sortir. On apprend que James Deano sera de la partie le même soir. Connu pour ses passages dans l’émission Le Grand Cactus, le rappeur et humoriste belge, ancré dans le paysage depuis de nombreuses années, viendra rappeler que "les blancs ne savent pas danser".

Le duo Colt, lui, montera sur scène le lendemain (samedi 12 août). Le groupe commence à se faire une place grâce à son single Insomnies.

Il partagera la scène avec l’artiste néolouvaniste Doria D et avec Calumny ( Save me, Dangerous), qui a assuré les premières parties de Bob Sinclar, Quentin Mosimann et The Avener. Le duo électro avait déjà mis le feu l’an passé à Gedinne.

D’autres noms et un "line up" complet du festival devraient arriver prochainement.

Les places pour le Gedinne Summer Fest. sont en vente. Les prix sont démocratiques. Le pass 2 jours (vend. et sam. donc) est à 25,99 €. Le vendredi seul revient à 12,99€ et le samedi à 15,99€. Adresse: place Languillier, 3 à Gedinne. Info sur Facebook: Gedinne Summer Fest.