Abus de benzodiazépines: le CHU UCL Namur participe à la sensibilisation

Seul hôpital belge à faire partie des cinq partenaires européens du projet, le CHU UCL Namur teste un programme d’adaptation visant à réduire des traitements par benzodiazépines à travers un essai clinique sur l’ensemble de ses sites hospitaliers (Sainte-Élisabeth, Dinant et Godinne).

Prescriptions excessives

Xanax, Valium, Temesta, Lysanxia, Noctamide…: en Europe, un grand nombre de personnes âgées utilise des benzodiazépines et des sédatifs hypnotiques. Les professionnels de la santé leur prescrivent ces médicaments pour traiter, entre autres, l’anxiété et les troubles du sommeil. "Notre projet fournira aux professionnels de la santé et aux patients les outils nécessaires pour réduire et, espérons-le, arrêter leur utilisation, explique la professeure Anne Spinewine de l’Université catholique de Louvain et coordinatrice du projet BE-SAFE. En sensibilisant et en collaborant avec tous les acteurs de ce projet, nous pouvons améliorer la qualité de vie des personnes âgées".

En s’associant à cette journée mondiale, le consortium BE-SAFE souhaite encourager les professionnels de la santé, les décideurs en matière de santé et le grand public à engager un dialogue ouvert, à promouvoir l’éducation et la sensibilisation, et à plaider en faveur d’approches plus sûres et centrées sur le patient.

Les résultats bientôt publiés

Bien que ces médicaments puissent soulager à court terme, leur utilisation à long terme peut être problématique. De nombreuses études ont démontré des risques associés tels que la dépendance, les chutes et les troubles cognitifs.

Les premiers résultats du projet, une enquête et des entretiens prouvent qu’il est important d’aider les professionnels de la santé et les patients à arrêter ces médicaments. D’ici les prochains mois, les principales découvertes du projet BE-SAFE seront publiées.