Yvoir: des mesures pour améliorer les services communaux

Joëlle Lecocq a, dans un premier temps, expliqué le déroulement de l’analyse. C’est le 28 septembre 2022 que le collège communal a décidé de réaliser une analyse de risques psychosociaux. En novembre, une enquête a été réalisée par Cohezio, un service de la santé au travail. Le 7 mars 2023, les résultats ont été présentés au collège communal, avant la rédaction du plan d’actions, soumis à l’avis du conseiller en prévention externe.

Le 26 avril, ces résultats et le projet d’actions ont été présentés au Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) qui a validé le plan d’actions le 14 juin. Cinq jours plus tard, c’est le personnel communal qui a pu prendre connaissance de ce plan. Le conseil communal s’est, quant à lui, prononcé le 26 juin.

Six points à améliorer

Six facteurs de risque ont été identifiés comme prioritaires. Ils portent tout d’abord sur les équipements de protection individuelle pour le personnel ouvrier, mais aussi sur les outils informatiques pour le personnel administratif.

Concernant la structure de l’organisation, il est fait état d’une ambigüité des rôles et mettrait en cause la répartition des tâches. Quant à l’environnement du travail, il manquerait un espace convivial pour le personnel administratif.

Un autre facteur porte sur l’évolution de la carrière. Le rapport constate qu’il n’y a pas d’évaluation systématique et qu’il y a un manque d’information sur la gestion de carrière.

La relation avec la ligne hiérarchique et avec le politique est retenue dans le rapport qui relève un manque de reconnaissance et d’intérêt pour le travail réalisé, le souhait d’être davantage impliqué dans la prise de décision et celui d’un traitement équitable des agents. Le rapport souligne des faiblesses au niveau de la communication interne.

Cette analyse des risques et surtout les actions concrètes doivent permettre de rétablir la confiance au sein de l’administration communale.

"Rien d’exceptionnel", selon le bourgmestre

Le bourgmestre Patrick Evrard, interrogé par nos soins, signale qu’il n’y a rien d’exceptionnel à une enquête psychosociale. Toutes les entreprises devraient s’y soumettre tous les cinq ans, mais peu, sans doute, la réalisent. Il rappelle également ce qu’il a dit en séance publique, à savoir que, dans ce type d’enquête, un tiers trouve que tout va bien, un tiers ne prend pas position et le reste estime que ça ne va pas bien. Respectueux de la confidentialité d’un huis clos, le bourgmestre signale toutefois que, depuis la présentation de l’enquête au personnel communal, diverses mesures ont déjà été prises afin d’améliorer l’organisation de l’administration et le personnel sera régulièrement tenu au courant des actions qui seront menées.