Temploux : Guy et Renée se sont tant plu que leur union dure depuis 65 ans (Vidéo)

Les deux octogénaires célèbrent cette année leurs 65 ans de mariage. Et ils s’aiment comme au premier jour ou presque. "Les gestes diffèrent avec l’âge. Il y a une chanson qui dit: nous remplacerons l’amour par la tendresse." Le temps qui passe est une réalité et la fougueuse passion des débuts a laissé place à une inoxydable bienveillance.

Guy suit des séances de dialyse plusieurs fois par semaine. Un traitement lourd qui ne peut être interrompu une fois entamé et qui fatigue énormément. "Au niveau santé je suis privilégiée, commente Renée. Quand il revient de la dialyse, il est éprouvé. il faut que je le câline." Une affection salvatrice. "Quand elle m’embrasse, ça m’encourage, ça me fait revivre", confie Guy. Et puis il y a leurs deux fils avec qui ils sont très proches, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants… Une famille présente et soutenante dont la présence permet au couple de toujours vivre chez lui, à Temploux.

Le village de la périphérie ouest de Namur a contribué à l’épanouissement des amoureux. Madame y a grandi et travaillé l’essentiel de sa vie active en tant qu’enseignante. Monsieur, originaire de Spy, l’a rejointe après leur mariage en 1958. La "pièce rapportée" s’est vite acclimatée dans la localité. Il a d’ailleurs contribué à son essor associatif en tant que président de l’ASBL Saint-Hilaire et membre fondateur de la brocante de Temploux. "Je suis aussi le dernier conseiller communal d’avant la fusion des communes encore en vie", fait remarquer cet hyperactif qui a mené de front une carrière chez Electrabel.

Un premier flirt avant le coup de foudre

Renée et Guy étaient adolescents lorsque leurs routes se sont croisées pour la première fois. "J’avais quinze ans. Il était dans le tram qui venait de Spy et dans lequel je montais à Temploux pour aller à Saint-Servais, se souvient Renée. Dans les trams d’alors, il y avait la motrice, prioritairement réservée aux femmes, et les remorques à l’arrière où allaient les hommes. Mais lui, souvent, d’un arrêt à l’autre, descendait de sa remorque pour venir papoter avec moi."

Quelques sorties au cinéma Plaza à Namur, situé devant la gare de Namur et aujourd’hui disparu, s’en suivent. "On ne demandait pas la permission. Je n’ai pas dit à maman que j’allais au cinéma avec un jeune homme", plaisante Renée.

Si le courant passe entre les deux jeunes gens, ceux-ci ne franchissent pas le cap du simple flirt. "On a fait notre jeunesse chacun de notre côté. Il a eu des copines et moi des copains." Guy confirme "On s’est perdu de vue." Néanmoins, Renée a toujours occupé les pensées du jeune homme. Si bien, qu’au milieu des années 50, il lui adresse une invitation pour une soirée de nouvel an qu’il organise à Spy.

Ce soir-là, Renée, son frère et quelques amis écument les villages de la région en quête d’un endroit où célébrer les douze coups de minuit. En vain. Le petit groupe se fait refouler de partout au point qu’il est contraint de regagner ses pénates. "J’étais entourée de couples et je me suis mise à pleurer. Mais mon frère ne supportait pas de me voir pleurer. Je me suis alors souvenue de l’invitation de Guy et nous sommes allés à sa soirée", se remémore Renée.

Sur place, la jeune fille accapare son hôte. "Tout le monde se demandait qui était cette fille qui dansait avec Guy." Qui ? Sa future femme, tout simplement. Et ça fait 65 ans que ça dure.