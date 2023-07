Sambreville-Gembloux : déménagement des gens du voyage d’un zoning à l’autre, une calamité

À la suite de cet incident, et après des négociations notamment avec le colonel Marc Gilbert de la zone Val de Sambre, les gens du voyage ont accepté de quitter le terrain dangereux où ils s’étaient installés… pour déménager leur campement dans la commune de Gembloux, sur une vaste pâture qui borde le zoning Créalys, à l’arrière de l’enseigne Aldi.

"200 caravanes sont présentes sur le terrain. Ils se sont imposés de force là-bas", explique Didier Metens, commissaire de la zone de police Orneau-Mehaigne.

Dans le voisinage, ça ne passe pas. "On a beaucoup de rouspétances de riverains car ils ont notamment organisé, dans les rues du zoning, un genre de gymkhana, des jeux . Il y a déjà eux quelques tensions."

Le fermier à qui appartient le terrain est par ailleurs très "fâché" par cette situation qu’il est obligé de subir.

D’après le chef de la police, il est très difficile de parlementer avec les responsables du campement, même s’ils ne montrent pas de signe de violence.

Les zonings prisés

Ces derniers sont par ailleurs rodés et bien organisés. Ils tournent entre différentes prairies tous les 10 à 15 jours.

Leurs lieux de prédilection: Feluy (Seneffe), Fleurus, Auvelais et Gembloux. "I ls se positionnent toujours à proximité ou dans des zonings proches de l’autoroute. On essaie de repérer avant où ils ont l’intention d’aller s’installer, mais c’est très compliqué et souvent déjà trop tard. Ils sont très rapides pour déménager d’un endroit à l’autre. Ils arrivent à la queue leu leu. C’est impressionnant."

Obliger un millier de personnes à déguerpir n’est pas simple. "Je suis allé les voir, encore mercredi, pour tenter une médiation, en compagnie des médiateurs des gens du voyage. Mais sans succès." Leur motivation pour ne pas bouger en ce moment, nous confie-t-on, c’est d’être proches de leur "frère" électrocuté mardi et qui est toujours à Loverval IMTR (Grand Hôpital de Charleroi).

L’espoir de la Commune et des autorités policières est de voir le champ libéré pour le 23, voire le 25 juillet au plus tard.