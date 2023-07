Houyet: L’Allumette ravive la flamme de la fête à Mesnil

Les organisateurs ont à cœur de lancer des jeunes compagnies ou de jeunes spectacles et artistes du cru. "Le festival a aussi été lancé au départ pour faire bouger la région parce que les jeunes avaient du mal à trouver des événements culturels dans le coin, poursuit Barbara Moreau. C’est pourquoi il est gratuit pour les moins de 12 ans et à moitié prix pour les moins de 30 ans. On imagine souvent que les gens ont plus d’argent après 18 ans mais ce n’est pas toujours le cas. On adhère aussi à l’Article 27. Nous souhaitons ainsi que ça soit accessible au plus grand nombre."

Tous les styles

Durant trois jours, les spectateurs pourront assister à une vingtaine de représentations: théâtre action, théâtre de rue, théâtre d’objets, cirque, marionnettes et concerts (chant-guitare, musique roumaine, du monde, transe, etc) dont celui de Nils Laloy (le fils de l’accordéoniste belge Didier Laloy). "C’est un beau bouquet garni de différents styles. C’est important d’être dans l’éclectisme et la polyvalence ! On fait la fête à l’art et à la culture sous différentes formes, indique Barbara Moreau. Il y aura notamment des concerts-apéros et en fin de journée, nous proposerons toujours un concert très festif et dansant où les gens pourront rire et se déhancher"

Une façon de renouer avec la fête aussi après quatre ans sans festival puisque la quatrième édition avait dû être annulée en 2021 à cause du Covid. Trois scènes et un chapiteau seront répartis dans le grand jardin (et tous les spectacles se dérouleront sous le chapiteau en cas de pluie).

Les organisateurs, tous bénévoles, ont pu compter sur divers partenaires et notamment sur des subsides de la commune d’Houyet, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’ASBL Allons en vent ou encore du Centre culturel de Dinant. "Et le Centre culturel de Beauraing nous fournit des régisseurs par exemple, indique encore Barbara Moreau. La compagnie Buissonnière nous aide aussi. C’est une belle énergie entre tout le monde. On attend environ 300 personnes par jour. On souhaite vraiment proposer au public un moment hors du temps."

Infos: www.lallumette.net. Prix: 12 € le jeudi, 14 € le vendredi et 16 € le samedi. Pass 3 jours: 30 € à payer sur place. Paiement uniquement en cash.